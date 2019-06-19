19.06.2019 16:01
Haberler» Spor» Haber

Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı

Gece kulübünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu mahkemelik olan futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay'ın ikinci davası bugün görüldü. Eylül ayına ertelenen davada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı.

Emirgan'daki ünlü bir mekanda laf atma kavgası sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. Bugün görülen duruşmaya Berkay Şahin, korumasıyla adliyeye geldi. Turan ise duruşmaya katılmadı. Tarafların dinlendiği duruşma, 11 Eylül'e ertelendi.

KAVGA GECESİNİ ANLATTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.

"BENİ BERKAY'A GÖTÜR"

Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Ben de Berkay'ın yanına götürdüm." diye konuştu.

"BURAK YILMAZ BANA KÜFÜR ETTİ"

Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.

Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı
Arda Turan, Berkay Şahin, kavga, Önder Tiryaki, Magazin, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:16 Bursaspor denetleniyor
16:15 Geleceğin sporcuları yaz spor okullarında yetiştiriliyor
16:15 Neymar'dan Barcelona'ya dönüş sinyali: Evime dönmek istiyorum
16:11 Real Madrid, Mendy'yi tanıttı
16:07 Spor Toto BAL'a katılım için son başvuru tarihi 19 Temmuz
16:05 TBF'den Semih Özsöy'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası
16:01 Arda-Berkay davasında tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki, kavga gecesini anlattı