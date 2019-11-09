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"Arda Boyları" balesi sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı "Arda Boyları" balesini Tokat'ta sahneledi.

09.11.2019 23:09 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:12
Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı "Arda Boyları" balesini 'ta sahneledi.
Birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep'in hikayesini anlatan eser, Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda sanatseverlerin izlenimine sunuldu.
Trakya yöresine ait sevilen türkülerin modern dansla harmanlandığı eserin koreografisi ve rejisi Özgür Adam İnanç, müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem tarafından hazırlandı. Librettosunu Ayşegül Çevik'in yazdığı eserin dekoru Hakkı Kandır, kostümleri Gülnur Çağlayan, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz üstlendi.
Tek perdelik eserde Ilgaz Erdağ, Orçun Ünal, Nazmiye Khozashvili, Orkun Baydoğan, Özlem Özdemir, David Khozashvili, Damla Oktay, Cem Şenoğlu'nun yanı sıra 20 dansçı daha rol aldı. "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar", "Çalın Davulları", "Dere Geliyor Dere" gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği senteziyle buluştuğu "Arda Boyları"nda bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motifleri de yer verildi.
Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla sahnelenen ve seyirciden büyük beğeni alan bale, "Arda Boyları" modern dansıyla sona erdi.

Trakya Bölgesi, Samsun, Tokat, Güncel

Kaynak: AA


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