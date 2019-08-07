"Arda'dan bilgi aldı" diyen Ahmet Bulut, Falcao için tarih verdi!

Medipol Başakşehir-Olympiakos maçını izleyen menajer Ahmet Bulut, TRT Spor'a Radamel Falcao transferiyle alakalı konuştu.

"GÖRÜŞMELERİ BEN YAPIYORUM"

Bulut, "Falcao önemli ama şu anda bir görüşme yok. Görüşmeleri ben yapıyorum, devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyecek durumda değiliz, biraz daha süre lazım. Olumlu ya da olumsuz şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Olumlyu derim insanlar spekülasyon yapar, olumsuz derim, insanlar hayal kırıklığına uğrar. 5-6 güne netleşir." dedi.

"ARDA TURAN'I ARADI"

Bulut, "Arda'yı araması doğal, Arda onun takım arkadaşı, beraber 2 yıl Atletico Madrid'de oynadılar. Onu araması normal bir şey. Futbolcunun 1 yıl daha mukavelesi var, fazla detaya giremem. 4-5 gün daha bekleyelim." dedi.