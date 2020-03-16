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Arda, denize atacağını söylediği tabancayla intihar etti

ANTALYA'da Arda Çınar Ö. (22), evinde tabancayla intihar etti.

16.03.2020 11:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:42
Arda, denize atacağını söylediği tabancayla intihar etti

ANTALYA'da Arda Çınar Ö. (22), evinde tabancayla intihar etti. Silahı iki gün önce eve getiren gencin, annesinin görmesi üzerine 'denize atacağım' dediği iddia edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen Arda Çınar Ö. odasına geçti. Annesi bir süre sonra oğlunun odasından silah sesi gelmesi üzerine, odaya koştu. Oğlunu odada kan içerisinde yerde yatar şekilde gören anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına tabancayla ateş eden Arda Çınar Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve Arda Çınar Ö.'nün aracında incelemede bulundu. Polisin çalışmalarının devam ettiği sırada gencin ailesi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Çalışmaların ardından Arda Çınar Ö.'nün cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Arda Çınar Ö.'nün ruhsatsız tabancayı iki gün önce alıp, eve getirdiği, annesinin görmesi üzerine ise 'denize atacağım' dediği iddia edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Konyaaltı, Çınar, Güncel

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