Haberler » Güncel » 'Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Haber

"Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

17.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:25
Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın 'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ardan'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.
Gümüşdağ, ayrıca Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da; 'önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini hatırlattı.
(İHA)

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:44 Adana kapıya sıkışan çocuk öldü, baba gözyaşlarına boğuldu - Haber
15:44 Zonguldak takla atan otomobil direği yıktı ehliyetsiz sürücü ağır yaralandı - Haber
15:44 Kütahya'da aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Haber
15:44 Eskişehir'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
15:39 Tramvayda seyahat eden vatandaşlara 500 adet ücretsiz kitap dağıttılar - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:46:46