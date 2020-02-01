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Arda ile Ceren büyük beğeni aldı

Zonguldak'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.

01.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:11Arda ile Ceren büyük beğeni aldı
'ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM'de sömestr tatili kapsamında Arda ile Ceren minik ziyaretçilerle buluştu.

Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri "Arda ile Ceren"in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşadı. 67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği "Arda ile Ceren", sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sundu. Ücretsiz olarak düzenlenen 'Arda ve Ceren' ilk günü etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Arda ile Ceren etkinliği 2 Şubat tarihinde 15: 00,17: 00,18: 30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek tüm minik ziyaretçiler davetli olacak. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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