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Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transferine Mustafa Cengiz'in karşı çıktığı Arda Turan'ın, sezon sonunda futbolu bırakıp Fatih Terim'in ekibine katılacağı öne sürüldü.

04.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:12

'da transfer döneminde çok tartışılan Arda Turan konusunda yeni bir sayfa açılacak gibi gözüküyor. Milliyet muhabiri Nevzat Dindar, Arda'nın sezon sonu futbolu bırakıp Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağını iddia etti.

Dindar, "Yönetim değişikliği olursa Arda'nın Fatih Terim'in ekibinde olacağı bir senaryo gerçekleşecek. Arda da teknik ekibe dahil olur sezon sonunda. Bu saatten sonra futbolcu olarak bir şey beklemeyelim. Oyun anlamında eski Arda değil. Galatasaray'a vereceği bir şey kalmadı. Daha da zarar verir. Futbolu bırakacaktır." dedi.

TRANSFERİNE MUSTAFA CENGİZ KARŞI ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Arda Turan'ı takımda görmek istediğini belirtmiş, Başkan Mustafa Cengiz de Yusuf Günay ve Abdurrahim Albayrak ile birlikte Arda'nın transferine karşı çıkmıştı.

Arda ile ilgili bomba iddia: Sezon sonunda futbolu bırakıp Terim'in ekibine katılacak

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (16)
SAKARYALI HATUN:BENİDE ALIN GS YE
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ADINIZI YAZIN:gs de terimide istemiyolar
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SERDAR:GS BAŞINA TUGAY KERİMOGLU GELECEK
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ESKİ HÜKÜMLÜ:Tamamen karşıyım ondan hayır geleceğine hiç gelmesin daha iyi zaten Galatasaray şampiyon olacak gibi bu boş işe yaramazlara yer olmamalı.
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KENAN:Ekibe ardadan sonra Hakan şükürde gelirse tamamlanır mafya spor şu cinconlar gerçekten değişikler komedi şov devam ediyor
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METİN:terim bu sene gider yüzde 90 gs çok kötü futbol oynuyor
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METİN:Bu sene gider seneye ağlaya ağlaya ımparator diye geri getirirler merak etme adam bi gidiyor iki geliyor GS den süperligde şampiyon olacağız iddaasından başka bi cacık olmaz
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MUHTAR:Arda suanda normalde içerde olması lazımdı turk adaleti sagolsun malesef turkiyede eşit degil
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VATANDAŞ:başkan onu alır mı sanıyorsunuz adam zaten bedavaya oynayacaktı başkanın derdi onun karakterinde birini gs de bundan böyle barındırmamak.
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ULTRASLAN:Ya Allah yarabbim ne desem bilmiyorum ki. Ulan neymis be bu Arda meraki. Gitsin basimizdan artik, GS''nin mafyalara kabadayilara ihtiyaci yok
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