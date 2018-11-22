Arda Kardeşler'in İlginç Alanyaspor ve Kayserispor İstatistiği

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Cumartesi günü Alanyaspor- Kayserispor
maçını yönetecek hakem belli oldu. Merkez Hakem kurulu, bu maç için Arda Kardeşler
'i atadı.
Arda Kardeşler, ilk kez Alanyaspor-Kayserispor maçı yönetecek. Bursa
Bölgesi Süper Lig hakemi Arda Kardeşler'e bu maçta Ali Saygın Ögel
ile Süleyman Özay yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Tugay Kaan
Numanoğlu olarak belirlendi.
Arda Kardeşler, bugüne kadar her iki takımın da 4'er maçına çıktı. İki takım da bu maçlardan 1'ini kazanırken 3'ün de mağlup oldu. 2 takım da 3 mağlubiyetini deplasman maçlarında aldı.
Alanyaspor istatistiği
Arda Kardeşler, bugüne kadar Alanyaspor'un 4 maçında düdük çaldı. bu maçlarda Akdeniz
ekibi 1 galibiyet 3 mağlubiyet elde etti. İşte 4 maç ve sonucu
29/09/18 Alanyaspor-Akhisarspor 2-1
11/08/18 Sivasspor-Alanyaspor 1-0
03/02/18 Karabükspor-Alanyaspor 1-0
28/01/17 Antalyaspor-Alanyaspor 2-1
Kayserispor istatistiği
Arda Kardeşler, bugüne kadar Kayserispor'un 4 maçına çıktı. Bu maçlarda Kayserispor 1 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Kayserispor, deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece Gaziantepspor
'u yenmeyi başarmıştı. Arda Kardeşler'in yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:
15/09/18 Göztepe-Kayserispor 2-0
05/04/17 Fenerbahçe-Kayserispor 3-0
14/12/16 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
21/10/16 Gaziantep-Kayserispor 1-2 - KAYSERİ
Kayserispor,Arda Kardeşler,Aytemiz Alanyaspor
22 Kasım 2018 Perşembe 13:03