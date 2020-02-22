Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı

2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yakın çevresinin ve sevenlerinin desteğiyle bu zorlu süreçten daha da güçlü çıkan yerli Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, yıllar sonra setlere geri döndü.

TUTUNAMAYANLAR'IN KADROSUNA DAHİL OLDU

Kural, TRT 1'in absürt komedi tarzındaki dizisi Tutunamayanlar 'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından "Hoş geldin Arda Kural :)" notuyla duyurdu. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.

ARDA KURAL KİMDİR?

Liseyi Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde okudu. Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirdi.2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

1999'da kendi kurduğu Tiyatro roman Tiyatrosunda profesyonel oldu, bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosunda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk 1999'de Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti, ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı 2005'de Emret Komutanım dizisinde Posta Ferit rolüyle oldu.

KİŞİLİĞİ

Her zaman durgun ve ağırbaşlı tavırlarıyla dikkat çekti. Verdiği röportajlarda Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle tanınmasından rahatsız olduğunu belirten Kural, işinde en iyisi olmak istediğini ve canlandırmak istediği karakter'in Truva filmindeki Aşil karakteri olduğunu belirtti. Koç burcu ve burcunun özelliklerini taşıyor. Aşka inanmıyor ancak sevginin var olduğunu düşünüyor. Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyip her zaman işiyle ekranlarda olan oyuncu senaryo denemeleri yapıyor ve bu piyasaya yönetmen olarak devam etmek istediğini söylüyor.

Filmografisi

Eyvah Kızım Büyüdü [1999] - [Altay]

Şemsi Paşa Pasajı [2000]

Kuzenlerim [2000] - [Oğuz]

Lise Defteri [2003] - [Ediz]

Çınaraltı [2004] - [Kenan]

Düşenin Dostu [2004]

Canım Benim [2004]

Beşinci Boyut [2005] - [Mehmet]

Beyza'nın Kadınları [2005] - [Naim]

Emret Komutanım [2005] - [Posta Ferit]

Banyo [2005]

Sahne [2006]

Kaptan [2007] - {Yavuz]

Kelebek Çıkmazı [2007] - [Selim]

Çok Özel Tim [2007]

Büyük Buluşma [2008] - [Berk]

Emret Komutanım [2008] - [Ferit]

Düğün Şarkıcısı [2008]

Dur Yolcu Mustafa Kemal

Doludizgin Yıllar [2009]