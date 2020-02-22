2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken Arda Kural, bir dönem sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yıllar sonra tekrar ekranlara dönen başarılı oyuncu hakkında Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi gibi konular araştırıldı.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural doğum tarihi: 12 Nisan 1980

Arda Kural kaç yaşında: 39yaşında

Arda Kural nereli: Yalova

Arda Kural boy: 1,86 m

Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı.

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

ARDA KURAL KİŞİLİĞİ

Her zaman durgun ve ağırbaşlı tavırlarıyla dikkat çekti. Verdiği röportajlarda Leonardo Di Caprio'ya benzerliğiyle tanınmasından rahatsız olduğunu belirten Kural, işinde en iyisi olmak istediğini ve canlandırmak istediği karakter'in Truva filmindeki Aşil karakteri olduğunu belirtti. Koç burcu ve burcunun özelliklerini taşıyor. Aşka inanmıyor ancak sevginin var olduğunu düşünüyor. Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmeyip her zaman işiyle ekranlarda olan oyuncu senaryo denemeleri yapıyor ve bu piyasaya yönetmen olarak devam etmek istediğini söylüyor.

1999 Eyvah Kızım Büyüdü - Altay - TV dizisi

2000 Şemsi Paşa Pasajı -TV dizisi

2000 Kuzenlerim - Oğuz - TV dizisi

2003 Lise Defteri - Ediz - TV dizisi

2004 Çınaraltı - Kenan - TV dizisi

2004 Canım Benim - Barış - TV dizisi

2004 Düşenin Dostu - Said - TV filmi

2005 Beşinci Boyut - Mehmet

2005 Beyza'nın Kadınları - Naim - Film

2005 Emret Komutanım Posta - Ferit - TV dizisi

2005 Banyo - Oğuz - Film

2006 Sahne - Gezgin - TV filmi

2006 Kızlar yurdu - Asker Ferit - TV dizisi konuk oyuncu

2007 Kaptan - Yavuz - TV dizisi

2007 Kelebek Çıkmazı - Selim - TV dizisi

2007 Çok Özel Tim - Kemal - TV dizisi

2008 Büyük Buluşma - Berk -TV dizisi

2008 Emret Komutanım - Ferit - TV dizisi

2008 Düğün Şarkıcısı - Yıldıray - TV dizisi

2008 Dur Yolcu Mustafa - Kemal - TV dizisi

2009 Doludizgin Yıllar - Savaş - TV dizisi

2010 Gelecekten Bir Gün - Felek Film

2010 Kubilay Mustafa - Fehmi Kubilay - Film

2011 Kurşun Bilal - Kurşun Bilal - TV dizisi

2012 Ayaz - Emre - TV Filmi

2013 Kutsal Bir Gün - Film

2016 Nefrin El Turab - Film

2020 Tutunamayanlar - TV dizisi