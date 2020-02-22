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Arda Kural setlere geri dönüyor!

Ünlü oyuncu Arda Kural yıllar sonra yeniden ekranlara dönüyor. TRT 1'in sevilen dizisi Tutunamayanlar'da rol alacak olan Arda Kural'ın setlere dönüş haberini dizinin yönetmeni duyurdu

22.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:41Arda Kural setlere geri dönüyor!

Geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle zor yıllar yaşayan Arda Kural oyunculuğu da bırakmıştı. 2000'li yılların başında hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çeken oyunculardan olan Leonardo Di Caprio lakaplı Arda Kural, TRT 1'in sevilen dizisi 'da rol alacak.

Arda Kural'ın son görüntüsü şaşırttı

Doğu Demirkol, Ece Ceşmioğlu ve Zafer Algöz'ün başrollerde oynadığı Tutunamayanlar'ın yönetmeni Osman Nail Doğan, Arda Kural haberini sosyal medya hesabından "Hoşgeldin Arda Kural" notuyla duyurdu. Doğan'ın paylaştığı fotoğraflarda Arda Kural yeni imajıyla da şaşırttı.

Yönetmen Doğan, Kural'ın dizide hangi rolde oynayacağını ise henüz açıklamadı. Kural, bundan böyle Salı akşamları yayınlanan Tutunamayanlar kadrosunda Doğu Demirkol, Zafer Algöz, Ece Ceşmioğlu ile birlikte yer alacak.


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Kaynak: Snob Magazin

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