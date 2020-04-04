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Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur

Şu an boşta olan Arda Turan, çalışmalarına evde devam ettiğini belirtti ve gelecek sezon için Galatasaray'ı ima ederek ''3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur." şeklinde konuştu.

04.04.2020 09:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:36

Başakşehir ile sözleşmesini fesh eden Arda Turan A Spor canlı yayınına katıldı.

Arda Turan yayında futbol oynamaya devam etmek istediğini belirterek koronavirüs sebebiyle evde bulunduğu zaman ile ilgili de açıklama yaptı.

Tecrübeli futbolcu ayrıca Galatasaray 'ı ima ederek "İnşallah gönlümüzdeki yerde futbola dönerim" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Evde daha çok bisikletle zaman geçiyorum. Uzun süredir saha çalışmalarından uzaktım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Koşu bandıyla çalışıyoruz. Böyle geçirmeye çalışıyorum. Önceliğim sağlımız. Bu halde futbolu düşünmek çok enteresan. Eşim ikinci çocuğumuza hamile. Her şeyde bir hayır varmış demek ki. Hâlâ 3-4 sene oynayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk kez sezon başı kampı yapacağım. Virüs sonrası güzel bir kariyer planlamam var. İnşallah gönlümüzdeki yer olur"

Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
Etiketler: Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Futbol, Spor

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Futbolcu Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur
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Haberler ›› Spor ››Arda Turan: 3-4 sene daha oynayacağımı düşünüyorum, inşallah gönlümdeki yer olur - Spor
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