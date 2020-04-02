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Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara villa satın aldı.

02.04.2020 20:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:05

Ara transfer döneminde Başakşehir ile kiralık sözleşmesinin feshetmesinin ardından eski takımı Galatasaray 'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yiyen Arda Turan, ikinci çocuğunun doğumu için artık gün sayıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcunun ailesinin genişlemesinin ardından lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Villanın rakamı ise dudak uçuklattı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu. Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara, sitenin en büyük villalarından birini satın aldı.

VİLLA, 2 DÖNÜM BAHÇE ÜZERİNE KURULU

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durmuş.

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Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
Etiketler: Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor

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Yıldız futbolcu Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı
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Haberler ›› Spor ››Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı - Spor
Yorumlar (8)
RAMİZ BALABAN:Bizde bugun 40 simit sattık diye mutlu oluyoruz :)) dünyada aletli olan iki şey var: 1) ZAMAN 2) ÖLÜM ..ZAMAN HERKES İÇİN GEÇİYOR VEDE SONUNDA BU DÜNYADAN KİMSE SAG ÇIKAMAYACAK FAZLA TAKILMAMAK LAZIM
Cevap Yaz 0 0
SEMA GÜLDEREN:IYI YAPMIS GÜLE GÜLE OTURSUN. BIZE BU YAKISIR FAZLADA ILGILENMEM KENDI PARASI ISTEDIYI YERE HARCAR. BENIMDE OLSADA BENDE ALSAM KISKANANLAR CATLASIN. BILHASA ARDA DÜSMANLAR CATLASIN EMI
Cevap Yaz 1 1
MARMARAM:Ya Arda bak Ronaldo ne yaptı hotellerini hastaneye çevirdi can kurtarmaya çalışıyor ya sen ne yaptın Arda trilyonluk villa alıp hava atıyorsun, Ronaldo müslümanlara yardım eder sen ise paranla hava atarsın, Ronaldo iyiliklerle cennete ya Arda sen ve senin gibilerin ise Cehenneme. . . Ya Arda sen de elini fakir fukaraya uzatsan dünyan mı yıkılacak sanki?
Cevap Yaz 2 5
VB.:5 milyon dolar mı? kaç tl? o kadar paraya villayı nereden almış? o kadar pahalı o paraya villa mı olur? vb.
Cevap Yaz 0 1
ARDA:Sizin sayenizde bu kadar parayı kazandım ben top teptim siz seyrettiniz maçları. Şimdi bakın aval aval ben villada siz kirada. .
Cevap Yaz 2 19
SENOL:Almışsa ne olmuş adam parasini vermiş almış varsa sende al bu günlerde insanlarımıza fitne ve ayrımcılık yapmayalım
Cevap Yaz 5 4
YORUMCU:Ya bize ne bize milletin psikolojisini bozmaya artı sağlamaktan başka bir değeri yok haberin
Cevap Yaz 0 7
ADINIZI YAZIN:Bu şimdi oldumu !!!!!! Millette dayanışma seferberliği başlamışken sizin gibilerde hava atma derdinde gerçek’ten akıl yok sizde bu vürüs yok olmadıkça insana rahatlık yok . Alıyorsunuz o büyük büyük villalarıda temizliğini kim yapacak sizmihele bu zamanlarda dışardan kadın tutmak taakıllıca değil . Belki vürüs kapacak size gelirken olamazmı . Hem hastalık 14 sonra gösteriyor ve belki o esnada sizede bulaşacak nasıl göze alacaksınız . Hem piskopat oluyorlar bir bezle bütün heryeri siliyorlar
Cevap Yaz 3 2

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