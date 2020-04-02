Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı

Ara transfer döneminde Başakşehir ile kiralık sözleşmesinin feshetmesinin ardından eski takımı Galatasaray 'a transfer olacağı konuşulan ancak sarı-kırmızılı yönetimden veto yiyen Arda Turan, ikinci çocuğunun doğumu için artık gün sayıyor. Öte yandan tecrübeli futbolcunun ailesinin genişlemesinin ardından lüks bir villa satın aldığı öğrenildi. Villanın rakamı ise dudak uçuklattı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre ikinci oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, kiracı olarak oturdukları sitede ev sahibi oldu. Arda Turan, yaklaşık 5 milyon dolara, sitenin en büyük villalarından birini satın aldı.

VİLLA, 2 DÖNÜM BAHÇE ÜZERİNE KURULU

Turan çiftinin villası, sitenin en yüksek yerinde, 2 dönüm bahçe içinde yer alıyor. 5 oda 3 salondan oluşan villanın bahçesinde büyükçe bir yüzme havuzu da var. Çift, villanın dekorasyonu için bir iç mimarla anlaşmış ama koronavirüs nedeniyle çalışmalar durmuş.