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Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Medipol Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

27.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:51

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği 'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

ARDA İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

NTV Spor'un haberine göre, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan ile de görüşerek transferi tamamlayacak. 32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

TERİM İLE BUZLAR ERİDİ

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı. Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.

Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (4)
GERÇEKER:herkez bi kenara yazsın takımda zaten tükenmiş olan ruh, fatih terim ve arda ile tamamen dip yapacak seyirci 50 55 binlerden kaça düşecek
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WALTER WHİTE:Ya anadolu kulübüne gidecek ya da Gs ye.
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ALİ VELİ:Galatasaraydan başka kim alır ki zaten. Adam uyanık
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1122:TİLKİ KÜRKÇÜ DÜKKANI = GS
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