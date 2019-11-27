Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

ARDA İÇİN ÜCRET ÖDENMEYECEK

NTV Spor'un haberine göre, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak. 32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

TERİM İLE BUZLAR ERİDİ

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı. Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.