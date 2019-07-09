Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için özellikle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın, eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı, transfer kulislerin yüksek sesle dile getiriliyordu.

ARDA TURAN TRANSFERİNE VETO

Hatta Teknik Direktör Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği ve tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti. Ancak alınan bilgilere göre Fatih Terim, Galatasaray'ın başında olduğu sürece Arda transferinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Galatasaray'ın da Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığı, transfer planlarında da tecrübeli oyuncunun yer almadığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'DE DEVAM EDECEK

Kısaca Arda Turan'ın, Galatasaray'a dönmesi ya da Terim'in bu yönde talebi gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Futbol Arena'da yer alan haberde Arda Turan'ın kariyerine önümüzdeki sezonda kesin olarak Başakşehir'de devam edeceği ifade edildi.