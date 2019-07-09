09.07.2019 18:24
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Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan'a kötü haber. Sarı kırmızılı ekibin Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise Arda Turan transferine onay vermediği öğrenildi.

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edeceği için özellikle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray'ın, eski kaptanı Arda Turan'ı yeniden kadrosuna katacağı, transfer kulislerin yüksek sesle dile getiriliyordu.

ARDA TURAN TRANSFERİNE VETO

Hatta Teknik Direktör Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzların eridiği ve tecrübeli oyuncunun Galatasaray'a geri döneceği iddia edilmişti. Ancak alınan bilgilere göre Fatih Terim, Galatasaray'ın başında olduğu sürece Arda transferinin gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor.

Galatasaray'ın da Arda Turan için herhangi bir girişimde bulunmadığı, transfer planlarında da tecrübeli oyuncunun yer almadığı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR'DE DEVAM EDECEK

Kısaca Arda Turan'ın, Galatasaray'a dönmesi ya da Terim'in bu yönde talebi gibi bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekildi. Futbol Arena'da yer alan haberde Arda Turan'ın kariyerine önümüzdeki sezonda kesin olarak Başakşehir'de devam edeceği ifade edildi.

Arda Turan'a Fatih Terim şoku! Galatasaray'a transfer olacak mı?

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Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor

YORUMLAR (1)
DDR/UA: Verseydi keşke , kişilik bakımında birbirlerine uygun olan iki isim tencere kapak eşleşmesi olurdu !
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