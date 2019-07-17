17.07.2019 11:56
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Arda Turan'a Galatasaray'dan kötü haber!

Barcelona'nın Medipol Başakşehir'e kiraladığı ancak adı Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın dönme planları şimdilik rafa kalktı.

Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'ın yıldızının parladığı Galatasaray'a dönme hayalleri suya düştü.

GÜMÜŞDAĞ: GİTMEK İSTERSEN ZORLUK ÇIKARMAYIZ

Sabah'ta yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'ye gitmesi için izin veren Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda'ya da "Galatasaray seni isterse zorluk çıkarmayız" dedi. Ancak sarı-kırmızılıların bu transferi düşünmediği öğrenildi.

Arda'nın oynadığı bölgede Jimmy Durmaz, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli gibi altrentifları olan Cimbom'un yıldız futbolcuya olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Arda Turan'a Galatasaray'dan kötü haber!

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Emre Belözoğlu, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor

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