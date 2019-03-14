Arda Turan'a Kırmızı Kart Gösteren Yaşar Kemal Uğurlu 27 Hafta Sonra Başakşehir Maçı Yönetecek

4 Mayıs 2018 tarihinde oynanan ve Medipol Başakşehir'in evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı maça Arda Turan damga vurmuştu.

Arda Turan mücadelenin 90+4. dakikasında yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. 16 maç ceza alan Arda Turan'ın cezası 10 maça indirilmişti.

Mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu o maçın ardından uzun bir süre Başakeşhir maçı yönetmemişti. Ancak Süper Lig'de 26. haftada görev alacak hakemler açıklandığında tam 27 haftanın ardından Uğurlu, Medipol Başakşehir maçını yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Sönmez yapacak. Özgüç Türkalp ise dördüncü hakem olacak.

VAR HAKEMİ OLARAK GÖREV YAPTI

Söz konusu karşılaşmadan sonra Yaşar Kemal Uğurlu, Başakşehir'in 3 maçında görev aldı, fakat orta hakem olarak görevlendirilmedi. Ankara bölgesi hakemi, söz konusu 3 maçta dördüncü hakem, AVAR ve VAR olarak görev yaptı. O maçlar şöyle:

7 Ekim 2018: Fenerbahçe - Başakşehir (Dördüncü hakem)

3 Kasım 2018: Başakşehir - Beşiktaş (AVAR)

9 Şubat 2019: Başakşehir - BB Erzurumspor (VAR)

İşte Süper Lig'de 26. haftanın maçlarında görev alacak hakemler;