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Arda Turan'a Legia Varşova talip oldu

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Arda Turan'a, Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova talip oldu.

04.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:38

Bu sezonun devre arasında formasını giydiği Medipol 'le sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan için yeni bir iddia gündeme geldi.

Kış transfer döneminde son güne kadar Galatasaray'a gitmeyi bekleyen Arda Turan, sarı - kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'den veto gelince sözleşmesinin devam ettiği Barcelona'ya geri dönmüştü.

LEGIA VARŞOVA TALİP OLDU

basınının iddiasına göre Legia Varşova, Arda Turan için girişimde bulundu. 33 yaşındaki futbolcu için görüşüldüğü yazılan haberde henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. %35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, %7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.

Arda Turan'a Legia Varşova talip oldu

Legia Varşova, Arda Turan, Başakşehir, Polonya, Spor


HABER YORUMLARI (2)
GENTLEMAN:BUNA FUTBOLCU DIYEN GİTSİN KUMDA OYNASIN :)
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MÜSLÜM:artık anca Polonya''da oynar
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4.03.2020 17:10:59