31.05.2019 11:05
Haberler» Spor » Haber

Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

Barcelona'nın satış listesine koyduğu ve adı Beşiktaş ile de anılan Arda Turan'ın Inter'e de transfer olabileceği iddiası gündeme düştü. Ancak Inter'in transfere onay vermediği yazıldı.

Barcelona'nın yeni sezon planlarında yer almayan Arda Turan satış listesine koyulmuştu. Bu satıştan bonservis geliri de beklemeyen Katalan ekibi, Arda Turan'ı bonservissiz göndermeyi bile düşündüğü belirtildi.

BAŞAKŞEHİR GELECEK SEZON DÜŞÜNMÜYOR

Medipol Başakşehir ile şimdiye kadar, 27 maça çıkan Arda Turan, bu maçlar 2 gol atarken 4 de asist üretti. Performansı bekleneni karşılamayan Arda için turuncu mavililer de yıllık 4 milyon euro alan oyuncuyu yeni sezonda istemiyor. Son 1,5 sezonu Başakşehir'de kiralık geçiren, Arda için İstanbul ekibi oyuncuyu yeniden kiralamama kararı aldı.

Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, Arda Turan'ı gözden çıkardı. Tecrübeli futbolcunun adı ise transferde İtalyan ekibi Inter ile anıldı. Çizme basını, Arda Turan'ın Inter'e transferinin gerçekleşmeyeceğini, İtalyan ekibinin transfere onay vermediğini yazdı.

PİYASA DEĞERİ ÇOK DÜŞTÜ

Arda'nın 2016 Şubat ayında 35 milyon euro olan piyasa değeri 1,5 milyon euroya düştü.

Arda Turan'a transfer şoku! İtalyan basını duyurdu

Galatasarayda tarihi operasyon, 5 futbolcu yolcu!

Yunan futbolcu, A Milli Takımımızın otobüsüne bindi!

Başakşehir, Barcelona, Arda Turan, Spor

YORUMLAR (13)
DÜRBÜNLÜ: Arda’yı,,,gece hayatı bitirdi.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAN BERK: Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ACUN ILICALI: Survıvor 2020 Hayırlı olsun
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
SUAT ŞEKER: Bu sene küme düşürtmeyi beceremediler ama seneye düşürebilmek için ali koç bunu FENERBAHÇEye transfer eder
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
MİSAFİR: gagalamaya calisiyorlar, palavradan baska bisey degil, türkiyede bile ancak ücüncü ligde oynar
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın