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Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı! Galatasaray için gün sayıyor

Geçtiğimiz hafta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Arda Turan, dünkü Kasımpaşa maçı öncesinde takım arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı. İddiaya göre deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak ve yarım dönem kulüpten para talep etmeyecek.

29.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:25

Arda Turan'ın 'a transferinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından "Arda futbolu Galatasaray'da bırakmalıdır. Galatasaray çocuklarına sahip çıkar" açıklamasıyla transfere yeşil ışık yakmıştı.

KULÜP ÇALIŞANLARI VE ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

ile artık idmanlara çıkmayan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda Turan'dan da flaş bir hareket geldi. 32 yaşındaki futbolcu Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp çalışanlarıyla vedalaştı.Okan Buruk da dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrası Arda ile ilgili sorular üzerine "Arda için açılacak yeni bir sayfa daha olabilir" demişti.

YARIM DÖNEM GALATASARAY'DAN PARA ALMAYACAK

Arda Turan, geçen pazar ailesiyle birlikte Fatih Terim'in Tarabya'daki villasında kahvaltıda bir araya gelmişti. Alınan bilgilere göre Galatasaray ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak Arda Turan ilk yarım sezon için kulüpten para talep etmeyecek.

8 YIL SONRA DÖNÜYOR

2011 yılında Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Arda Turan 13 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e tranfer olmuştu. Milli futbolcu başarılı Atletico kariyerinin ardından 34 milyon euroya Barcelona'ya tranfser olmuş ancak buradaki serüveni kısa sürmüştü.

39 MAÇTA 2 GOL ATTI

Son 2.5 sezondur Başakşehir forması giyen Arda Turan 39 maçta forma giydi ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

(Fanatik)

Arda Turan, Başakşehir ile vedalaştı! Galatasaray için gün sayıyor

Fatih Terim, Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (7)
ARDA TERİM: Tencere tava hep aynı hava
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KUZEYİN UŞAĞI: BUGÜN RİZE FENER MAÇI NE OLUR. . . . HER İKİ TAKIMA DA BAŞARILAR. . . . . . . . . . . . .
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FENERLİ: Ben fenerbahçeliyim ve bana göre galatasaray büyük bir takımdır iyi bir rakiptir camiası vardır. Ve ben bir fenerbahçeli olarak ahlaksız bir sporcuyu galatasaraya yakıştıramıyorum. Fenerde de kötü insan yok mu var tabi ki kabul ediyorum. Ama bu tüm dünyada kendini tescillemiş bir şahıs anlatabiliyor muyum.
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GERCEKCİ: Yok birde para verecegiz buna.
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HASAN: Hoşgeldin.yuvana
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TRANSFERMARKT: transfermarkt sitesinde Arda Turan Sakat diyor. Galatasaray sakat oyuncuların turşusunu mu kurucak.
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VATANDAŞ: Gs a büyük geçmişler olsun :)
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