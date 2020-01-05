Haberler » Spor » Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı - Spor

Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı

Medipol Başakşehir, Arda Turan kararını verdi. Son dakika haberine göre Arda Turan, Medipol Başakşehir'in devre arası kamp kadrosunda yer almadı.

05.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:14

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden , Arda Turan defterini kapattı.

Sezon arası çalışmaları için 'ya giden Başakşehir'de Arda Turan, kamp kadrosuna dahil edilmedi. ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşması olan Başakşehir'in sözleşmesini feshetme kararı aldığı belirtildi.

BARCELONA BEDELSİZ BIRAKMAYA HAZIR

Adı Galatasaray ile de anılan ancak sarı-kırmızılıların transferini kesin bir dille yalanladığı Arda Turan için Barcelona'nın bedelsiz ayrılık planını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

2 sezondur Başakşehir kadrosunda yer alan 32 yaşındaki oyuncu, 39 maçta sahaya çıktı ve 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı

Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Antalya, Spor


HABER YORUMLARI (7)
İTALYAN AYGIRI: Bu arda cimboma gelecek fatih terim tamam dediyse o iş biter mustafa cengiz boş yapıyor
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAT: arda turan galatasaraya hayırlı olsun
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ATALAY: Arda mafyalık yapsa dağa iyi olur futbol hayatı bitmiştir.
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
MELİKSAH: gs ne nazlanıyor arda gibi futbolcularımı var
Yayından Kaldır
1 7
Cevap yaz
HER SEY KARANLIK: Anadolu da Amatör takımlar seyircisinden daha az (son maç ta 750 seyirci) seyirci ve gişe hasılatı olan bir takım ??? Kim veya kimler tarafından hangi amaçla BESLENİYOR ? Bu karanlık durum hiç aydınlatılmayacak mı ?
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
ORHAN: mal mal mal. . . . tam mal hem de. . . .
Yayından Kaldır
3 0
ANKARA: Bin kişi bir araya gelse bu kenar mahallelinin kendisine verdiği zararı veremez.parası olabilir ama hiç bir zaman kimsenin yanında yeri olmaz.nereden nerere....!!!
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

14:31   Yeni Malatyaspor'un kamp kadrosu belli oldu - Spor
14:12   Mauricio Isla, Gala Caldirola ile dünya evine girdi - Spor
14:10   Medipol Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya geldi - Spor
14:03   Diyarbakır Alipaşaspor'un grubu belli oldu - Spor
14:00   Başkan Kaplan; Aydın Otomobil ve Motosiklet tutkunları ile bir araya geldi - Spor
13:08   Arda Turan, Başakşehir'in kamp kadrosunda yer almadı - Spor
12:25   Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok - Spor
11:57   Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok - Spor
11:40   Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor - Spor
5.01.2020 14:35:58