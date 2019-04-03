03 Nisan 2019, 21:38
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Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Turan, "Ben Metin Oktay olamam ki. Ben Arda Turan olmak istiyorum. Şımarık mıyım? Bence değilim." dedi.

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, "Buket Aydın ile 40' programında açıklamalarda bulundu. Arda, "100 kere milli takımda oynamış, 450-500 maça yaklaşan ve 15 kupa kazanmış bir oyuncuyu en başarılılardan biri olarak görürüm. Neden Başakşehir? Barcelona'dan sonra 5-6 teklif vardı ama hayali olan Başakşehir'e geldim. Ligin en büyük şampiyonluk adayıyız." dedi.

"YÜZ SENEDE BİR TANE ARDA GELDİ"

Turan, "Bence şımarık değilim ama insanlara hak veriyorum. Hatalara düşmüş olabiliriz ancak ben bu yerlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. İnsanların istediği hayatı yaşayamam. Ben Metin Oktay olamam ki, Arda olmak istiyorum. Çok daha yetenekli ve kaliteli oyuncular vardı tarihimizde ama bu kariyere sahip kimse yok. Yüz senede bir tane Arda geldi dedim. Bu kariyere sahip 11 tane Avrupa'da kupa kazanan başka oyuncumuz var mı? Yok." diye konuştu.

NEDEN BARCELONA'DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Tecrübeli oyuncu, " Barcelona'dan ayrılma sebebim yüzde bir bile Messi değildir, çok iyi arkadaşımdır yani Barcelona'daki oyuncularla hala görüşüyorum. Barcelona'dan buraya gelenler var. Neymar'la Dani Alves'le bazen Pique'yle konuşuyorum. Hatta Tenis Federasyon Başkanımızı Pique ile buluşturdum. Türk Hava Yolları ile buluşturdum. Davis Cup gibi bir organizasyonun CEOluğunu yapıyor şimdi kendisi belki Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Benim Barcelona'dan ayrılma sebebim Luis Enrique ile takımın on ikinci oyuncusuydum. Takımın jokeriydim, çok fazla süre buluyordum. Valvarde gelince bana bu şansı tanımadı. Ben de oynayamadığım bir yerde mutlu olmadığım için taktiksel sporun içinde olacak sebeplerden dolayı ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Barcelona, Başakşehir, Metin Oktay, Arda Turan, Spor



YORUMLAR (6)
DÖNE YENGE BAKİRKÖYDEN: Arda, yalaka ligin sonu geliyor, senin agababan Secimden sonra, Isvicre ye veya Rusya ya kacacak, diyorlar
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ALİ: pişti olmuşlar
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KENAN: 35 den sonra halı sahada metin Oktay olursun belki acele etme 40 kadar yolun var
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TİM0135: Sunucuya bak, konuğa bak tm birbirini bulmuş,arda efendi mahkemeyi etkilemek için temiz adamcılık oynama, Taçsız Kral ıda ağzına alma, defalarca vukuat işledin,senin değişmen,düzelme imkansız! Başakşehir dende şutlancak yakında belediye değiştiği için gs ye dönmeye yer açıyor kendince uyanık,bukette gs ye başkan olcakmısın diyor ilerde:)) sorana bk, sorulana bak, soruya bak resmen günün zaytung haberi:)) Gs liyim ama arda seni hiç sevmedim,sevmeyeceğim.
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YİĞİT: şöhret ağır geldi. fena dağıttı. allah ıslah etsin
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