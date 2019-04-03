Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, "Buket Aydın ile 40' programında açıklamalarda bulundu. Arda, "100 kere milli takımda oynamış, 450-500 maça yaklaşan ve 15 kupa kazanmış bir oyuncuyu en başarılılardan biri olarak görürüm. Neden Başakşehir? Barcelona'dan sonra 5-6 teklif vardı ama hayali olan Başakşehir'e geldim. Ligin en büyük şampiyonluk adayıyız." dedi.

"YÜZ SENEDE BİR TANE ARDA GELDİ"

Turan, "Bence şımarık değilim ama insanlara hak veriyorum. Hatalara düşmüş olabiliriz ancak ben bu yerlere tırnaklarımla kazıyarak geldim. İnsanların istediği hayatı yaşayamam. Ben Metin Oktay olamam ki, Arda olmak istiyorum. Çok daha yetenekli ve kaliteli oyuncular vardı tarihimizde ama bu kariyere sahip kimse yok. Yüz senede bir tane Arda geldi dedim. Bu kariyere sahip 11 tane Avrupa'da kupa kazanan başka oyuncumuz var mı? Yok." diye konuştu.

NEDEN BARCELONA'DAN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Tecrübeli oyuncu, " Barcelona'dan ayrılma sebebim yüzde bir bile Messi değildir, çok iyi arkadaşımdır yani Barcelona'daki oyuncularla hala görüşüyorum. Barcelona'dan buraya gelenler var. Neymar'la Dani Alves'le bazen Pique'yle konuşuyorum. Hatta Tenis Federasyon Başkanımızı Pique ile buluşturdum. Türk Hava Yolları ile buluşturdum. Davis Cup gibi bir organizasyonun CEOluğunu yapıyor şimdi kendisi belki Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Benim Barcelona'dan ayrılma sebebim Luis Enrique ile takımın on ikinci oyuncusuydum. Takımın jokeriydim, çok fazla süre buluyordum. Valvarde gelince bana bu şansı tanımadı. Ben de oynayamadığım bir yerde mutlu olmadığım için taktiksel sporun içinde olacak sebeplerden dolayı ayrıldım." ifadelerini kullandı.