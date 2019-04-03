Arda Turan, Berkay ve Eşi ile Yaşanan Süreci Anlattı!

Arda Turan, Kanal D Haber Başkanı Buket Aydın'ın sunduğu 'Buket Aydın ile 40' programının konuğu oldu.

"HASTANE İŞİ GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"

"Berkay ve eşiyle aranızda o gece ne geçti, o gece yaşananlardan dolayı bir pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna cevap veren Arda Turan, "Sadece dava sürecinde olduğu için bu konularla ilgili konuşmam normal değil ama orada barda yaşanan tartışma iki erkek arasında hoş değil tabii ki.. Orada bi hata var, yanlışlık var. Hastane işi de aslında göründüğü gibi değil. Gayet normal bir konuşmaydı neyse benim bu konuyla ilgili tek söyleyeceğim şey şu; ben hayatım boyunca hiç kimsenin eşiyle alakalı böyle bir ahlaki durum içinde olmadım, girmedim. Böyle bir şey kesinlikle ve kesinlikle, asla ve asla yoktur. Öteki hatalar konuşulur, edilir dava süreci ama yine net ve net şekilde söylüyorum bu ülkede herkes kimin ne olduğunu bilir. Eğer konu bu kadar hassassa sabah 6'da gazete aranmaz. Bu işin reklamı olmaz. Bu konularla ilgili tek söyleyeceğim budur.Davalar bitsin ben yine uygun bir şekilde, uygun olanları söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

"SESSİZLİKLERİ ÇOK ÜZMÜŞTÜR"

Sözlerine devam eden Arda Turan, "Bu konuyla ilgili başka bir hassasiyetim var. O kadar Barcelona'da Madrid'de yaşadım, o kadar evime gelen giden oldu, dostların sessizliği üzdü beni, haklı olduğumu bildikleri halde neden? Aman bize bir şey olmasın, bir toplum baskısı.. Harala gürele oldu ya ilk günler, sonra da bi sürü gazeteci aradı. "Aa Ardacığım kusura bakma, olay öyle değil böyle değil" falan.. Onları da geçiyorum, beni dostlarımın sessizliği üzmüştür, bilsinler. Bunu ilk defa burada söylüyorum. Onlara söylemedim. Hepsi eşleriyle kız arkadaşlarıyla.. Onları, bir Türkiye ağırladım İspanya'da. Canları sağ olsun. Ama sessizlikleri beni çok üzmüştür." dedi.