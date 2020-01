Arda Turan'dan Cedi Osman'ın paylaşımına destek

Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden deneyimli futbolcu Arda Turan, sabaha karşı Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls ile yapacakları maçta her 3 sayılık basket için Elazığ 'daki deprem mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağını açıklayan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman'a destek verdi.Twitter hesabından milli basketbolcu Cedi Osman'ı alıntılayarak paylaşımda bulunan Arda Turan, "Güzel yürekli kardeşim. Her 3 sayı için aynı rakamı ben de bağışlıyorum. Sabaha karşı ekran başındayız. Elinizi korkak alıştırmayın." ifadelerini kullandı.Cedi Osman, sosyal medya hesabında, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.Türk Kızılay ise paylaşımından dolayı Cedi Osman'a teşekkür etti. Twitter'da milli basketbolcunun paylaşımını alıntılayan Türk Kızılay, mesajında "Desteğin için sonsuz teşekkürler Cedi. İyilik sensiz olmaz Türkiye! DEPREM yazıp 2868'e göndererek siz de 10 lira ile destek olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.