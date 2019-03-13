Ünlü futbolcu Arda Turan, Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınladı.

"BU HANGİ YAZ BİRADERİM"

Arda Turan 'Manevi abim' dediği Zafer Çika'ya Instagram sayfasında veda etti. Zafer Çika ile fotoğraflarını paylaşan Turan, altına şu notu düştü: "Bu hangi yaz biraderim...! Dünyada güldüğün mutlu olduğun gibi ahirette de gül mutlu ol inşallah... Allah rahmet eylesin..."

Arda Turan'dan Duygusal Zafer Çika Mesajı!">

ZAFER ÇİKA KİMDİR?

Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika İzmir'de dünyaya geldi. Akbağ bir gazete röportajında, özel hayatıyla ilgili detaylar verdi. Çika, aşkı uğruna İstanbul'a taşındı ve "Çocuğumuz olursa evleniriz" diye planladılar. Demet Akbağ, 39 yaşına geldiğinde yaşı dolayısıyla "O defteri artık kapattım" diye düşündüğünde hamile kaldığını öğrendi.

Arda Turan'dan Duygusal Zafer Çika Mesajı!">

SEVİNÇ DOLU HABERİ DOĞUM GÜNÜNDE VERDİ

Demet Akbağ, 30 Ağustos tarihinin eşi Zafer Bey'in doğum günü olması nedeniyle, hamile olduğu sürprizini o güne sakladı. Bu haberin üzerine evlenme kararı aldılar ve Galatasaray- Milan maçını seyretmeye gittikleri 19 Eylül 1999'da Milano'da evlendiler. 2000 yılında Ali dünyaya geldi. Demet Akbağ, Ali'li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımladı. "Mayıs başında eşim kalp krizi geçirdiğinde zor günler geçirdim. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı." dedi.