Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor

Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Milli futbolcu Arda Turan, hem Galatasaray'da hem de A Milli Futbol Takımı'nda hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:52
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Milli futbolcu Arda Turan, hem Galatasaray'da hem de A Milli Futbol Takımı'nda hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Arda Turan, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Terim’in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz’den test kararı Spor
Terim'in virüse yakalanması sonrası Mustafa Cengiz'den test kararı
Terim’in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen’den ilk sözler! Spor
Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen'den ilk sözler!
Terim’den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz Spor
Terim'den gelen kötü haber sonrası çok sert tepki: Hesap vereceksiniz
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim’in bu sözlerini paylaşıyor Spor
Milyonlarca Galatasaraylı Fatih Terim'in bu sözlerini paylaşıyor
Terim’de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti Spor
Terim'de koronaya rastlanmasının ardından, Beşiktaş harekete geçti
Koronaya yakalanan Terim’in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi Spor
Koronaya yakalanan Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
Ümit Davala ile Hasan Şaş’ın test sonuçları çıktı! Spor
Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın test sonuçları çıktı!
G.Saray’dan Fatih Terim’e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki Spor
G.Saray'dan Fatih Terim'e büyük destek: Birlikte neleri başarmadık ki

Son Dakika Spor Haberleri

Bülent Uygun'dan videolu 'Evde Kal' mesajı - Spor Fatih Terim'in hastanede tedavisi sürüyor - Spor Muslera'dan Terim'e destek mesajı - Spor Sergen Yalçın'dan açıklama: Herhangi bir hastalık belirtisi yok - Spor Drogba'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı - Spor Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Salı günü koronavirüs testine girecek - Spor Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar'dan sert tepki: Hesap vereceksiniz - Spor Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler - Spor Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber
Loading