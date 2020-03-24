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Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Milli futbolcu Arda Turan, hem Galatasaray'da hem de A Milli Futbol Takımı'nda hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

24.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:05
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Milli futbolcu Arda Turan, hem Galatasaray'da hem de A Milli Futbol Takımı'nda hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Terim, Arda Turan, Güncel

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