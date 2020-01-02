Haberler » Spor » Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım - Spor

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım

Galatasaray'a yeniden dönmek için gün sayan Arda Turan, mesajını iletti. 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı Barcelona'dan bonservisini alan 32 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı yöneticilere "Para istemiyorum, bedava oynarım" dedi.

02.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:24

Futbolu 'da bırakmak isteyen Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesinin kaldığı 'dan bonservisini aldı, formasını giydiği 'le de vedalaştı. Serbest durumdaki 32 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'daki yetkililere, "Para istemiyorum. Gerekirse bedava oynarım" mesajını iletti.

Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimde Arda Turan'la ilgili olumsuz düşünceler var ve transferi için şu ana kadar somut adım atılmadı.

66'YI GİYECEK AMA KAPTAN OLMAYACAK

Son sözü Fatih Terim söyleyecek. 2011'de kaptanı olduğu ve 10 numaralı formayı taşıdığı G.Saray'dan ayrılan Arda, geri dönmesi halinde altyapıdan A takıma çıktığı dönemde giydiği 66 numarayı giyecek ancak kaptanlık bandını takmayacak.

ARADAKİ BUZLAR ERİMİŞTİ

Arda, sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in elini öperken, taraflar arasındaki buzlar erimişti.

Terim, son Antalyaspor maçının ardından Arda ile ilgili sorulara cevap verirken, "Arda Turan iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray kendi çocuklarına her zaman sahip çıkar. Nasıl olur, nasıl gelişir bilmiyorum. Benim oyum Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasından yana. Eğer biri hak edecekse bu Arda'dır. Arda'nın henüz daha futbola vermesi gereken önemli bir zaman dilimi var" diyerek, transfer için adeta müjdeyi vermişti.

Süper lig devre arası kaç gün? Süper Lig ilk devre ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyorSüper lig devre arası kaç gün? Süper Lig ilk devre ne zaman bitiyor? Süper Lig ikinci devre ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor

Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım

Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (11)
OLUM AKILLI OLUM: arda çok yavaş artık iş yapamaz kardeşim hayır hasenat derneği mi GS, hayır değil futbol kulübü gitsin antrenörlük yapsın spor yazarı eleştirmen vs olsun oynayamaz bu kart adam artık takımı karıştırır gençlerin önünü kapatır. .
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
HAZİNE: böyle hazine bulunur mu alsalar hepiniz birden gidin diye baskı başlayacak. almasalar gündeme dönülecek kayyumlar icralar 5-6- sıfırlar küfürbazlar dansözler gidin artık diye baskı yine olacak ama arda geldi geliyoo haberi bu yönetimi imparatoru rahat 2-3 yıl daha sadece arda gelmesin muhabbetiyle ayakta tutar
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
ABİ: Arda yerine beni alın, üstüne para veririm.
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
....: oynayabiliyormu ki?
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
HAKO7: birde isteseydin
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
BENCE: Arda , Galatasaray ın çocuğudur. bazıları gibi Galatasaray a ihanet etmemiştir. Para da kazandırarak gitmiştir. Daha ne bekliyorsunuz anlamadım. Hep kulübede de oturacak olsa Arda nın yeri Galatasaray dır.
Yayından Kaldır
18 8
Cevap yaz
ŞIMARIK: Arda Galatasaray'' ın çocuğu değildir.
Yayından Kaldır
3 2
HERKES HATA YAPAR: kaptanlık ardanın en tabi hakkıdır
Yayından Kaldır
4 9
Cevap yaz
ÜFFFF: amma uzattınız alacaksanız alın adamı hemde bedava daha ne istiyosunuz
Yayından Kaldır
8 4
Cevap yaz
YORUMCU: başakşehir forması giydiğin gün bizim için bittin arda efendi
Yayından Kaldır
4 3
Cevap yaz
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
Spor

Son Dakika Haberleri

11:09   Beşiktaş'ta izin bitiyor - Spor
11:09   Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da... - Spor
11:04   Ergin Ataman: "Tempolu hücum etmemiz gerekiyor..." - Spor
10:59   NBA'de gecenin sonuçları | Bucks, Timberwolves'u yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı! - Spor
10:48   Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi oldu - Spor
10:41   Falcao, kayınvalidesi ve kayınpederi için yılbaşında 50 bin TL harcadı - Spor
10:01   Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bedava oynarım - Spor
09:45   Guilherme'den Beşiktaş yanıtı: Malatya'da çok mutluyum - Spor
09:27   Daniel Sturridge'e Aston Villa ve Marsilya talip oldu - Spor
08:57   Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u Sivasspor'da görmek isterim - Spor
2.01.2020 11:13:53