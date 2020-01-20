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Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın

Arda Turan, UltrAslan'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Deneyimli oyuncu, Ali Sami Yen'de top toplayıcılık yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı.

20.01.2020 21:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 21:51

Arda Turan, UltrAslan'ın açıklamalarına yanıt verdi. Arda, Ali Sami Yen Stadı'nda Hagi'nin gol attığı bir maçta top toplayıcılık yaptığı görüntüyü paylaştı ve " aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı. Bu paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

İşte UltrAslan'ın açıklaması:

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

ZORLU GÖNDERMESİ

Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

Arda Turan'dan Galatasaray mesajı: Çocukluk aşkımsın

Ali Sami Yen, Arda Turan, Çocukluk, Spor


HABER YORUMLARI (15)
GS1905:barcelonada birakmak istiyordu futbolu. . . . terim arda ikilisi milli takimda millete ihanet ettiler!!! bu ikili gidene kadar hic bir mac izlemiyecem!! Basarilar sivasspor insaallah sampiyon olursun!!!
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NE DİYORSUN TIRRIK:Kimin umurunda ki senin maç izleyip izlememen
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ULTARSLAN TARAFTARI:Arda GS''ın evladıdır. Ultraslan aldığı karar doğrudur ve destekliyorum, Arda''ya sahip çıkmak görevimizdir, GS''ı diğer takımlardan ayıran en büyük özellik ahde-vefadır.
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ADINIZI YAZIN:Buradan ağzı olan konuşuyor, yazıyor. Arda, Galatasaray''ın değerlerindendir. Hiç oynamasa bile yuvaya dönmelidir. Arda gelirse başarılı olması için tüm desteği vermeliyiz.
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FATİH TERİM:Kapım açık Arda hiç olmazsa gel çayımızı iç
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BENCE:baştan söylim bu saatten sonra bundan ve imparatordan bi cacık olmaz bunlar mazinin kaymağını yer sadece bence
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EVLENMEDEN ÇOCUK HAAAA:gelmeeeeeeeeeeeee sakınn gelmeeeee çocuklık aşkına başlatma
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Z:çok iyi:)))
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2 8
İBRAHİM HAK:Hadi aslanım.milli takıma kadar çıkmanı 4gözle bekliyoruz.Herkesi utandır.
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MİHCİ:Gel dostum gel.
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12 16
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