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Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi

Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray'ın Başakşehir'e mağlup olduğu geceye damga vurdu. Başakşehir'in 1-0 öne geçtiği anlarda ısınma hareketlerine devam eden ve takımının golüne sevinmeyen Arda taraftarların dikkatini çekti.

23.11.2019 08:49 | Son Güncelleme: 23.11.2019 08:50

'in 'ı 1-0 mağlup ettiği maçta konuk takımın golünde Arda Turan'ın verdiği reaksiyon olay oldu.

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti. İkili maç öncesi bir araya gelirken Arda Turan, eski hocasının elini öperek başarılar diledi.

Konuk takımın 1-0 kazandığı mücadelede Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı golün ardından Başakşehirli futbolcular gol sevincini yaşarken gözler Arda Turan'ın üzerindeydi.

GOLE SEVİNMEDİ

Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Arda Turan'ın gol sırasında açma germe hareketlerine devam ettiği görüldü. Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Turan'ın, gole sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (18)
TESTERE OSMAN:abi bunlar bi topun peşinde koşmaya mecbur bu abi, bunların kime dünyaya ne faydası var abi, benim bildiğim okullarda futbolcu dersleri yok bunları kim eğitiyo abi
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TARAFSIZ TARAFTAR :TEK KELİMEYLE YALAKA...!!!! TAKIMIN GALİP, SEVİNSENE... VEYA SAHAYA ÇIKMA...!!!??????
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FİRAT:Bi gsli olarak son bi kez deniyelim arda yi istedigimiz karsilasmasa cikartiriz
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CİMBOMLU:Arda yuvaya dönmeli artık
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DOĞRUSU:YILLAR NASIL GEÇTİ SEN NASIL SÖNDÜN ARDA OĞLUM . UÇKUR SEVDASI MAHVETTİ LAA
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VATANDAŞ:arda turanı ailesi hariç. seven 1 kişi var mıdır acaba dünya üzerinde
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DOĞRUCU:Özel hayatını bilmem ama, Galatasaray olarak bu adama çok ayıp ettik.
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KAMBOÇYALI:alın alın 1 sene sonra yine söversiniz seni aldığımız güne diye sayarsınız. kıvırmak doğanızda var
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FRT:GAYET NORMAL SEVİNMEMESİ GALATASARAY ARDA İÇİN TEK AŞK. TIR.
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AD:çünkü o bir adamın dibi
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