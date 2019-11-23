Arda Turan'dan geceye damga vuran hareket! Başakşehir'in golüne sevinmedi

Başakşehir'in Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta konuk takımın golünde Arda Turan'ın verdiği reaksiyon olay oldu.

Galatasaray ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maç aynı zamanda Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzları da eritti. İkili maç öncesi bir araya gelirken Arda Turan, eski hocasının elini öperek başarılar diledi.

Konuk takımın 1-0 kazandığı mücadelede Fredrik Gulbrandsen'in 78. dakikada attığı golün ardından Başakşehirli futbolcular gol sevincini yaşarken gözler Arda Turan'ın üzerindeydi.

GOLE SEVİNMEDİ

Gol esnasında tribünden çekilmiş bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Arda Turan'ın gol sırasında açma germe hareketlerine devam ettiği görüldü. Galatasaray'ın alt yapısından yetişen Turan'ın, gole sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.