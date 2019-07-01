01.07.2019 13:46
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Arda Turan'dan göbek açıklaması

Tatilde görüntülere yansıyan göbeğiyle sosyal medyada gündem olan Arda Turan, "Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" dedi.

Arda Turan , geçtiğimiz hafta futbolcu arkadaşlarıyla çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada gündem olmuştu. 2. Sayfa'ya konuşan Turan o görüntülerle ilgili şu ifadeleri dile getirdi: "Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok."

"20 GÜNE ESKİ FORMUMA DÖNERİM"

"Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz'da idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim, sorun yok."

Turan ile birlikte tatilde olan Burak Yılmaz da bir paylaşımda bulunarak Turan'a destek oldu. Yılmaz, Turan'ın fotoğrafını paylaşarak "Fişek gibi" notuyla yayınlamıştı.

Arda Turan'dan göbek açıklaması

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YORUMLAR(9)
CORCİ:alemin kralı ronaldo bile hala durmadan antreman yapıyor, bu adam yata yata para kazanma derdinde. .
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NURİ ALCO:yani yirmi gün icinde orang utandan normal maymuna dönecekmis
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BABA:Bu fotbolcuyu alan yandı kardeşim. Adam hastaneye silahlı baskın yapan mafya tipli cahil bir adam. Bu saatten sonra ondan bir şey olmaz. O iyi bir futbolcu olsa idi Barselona da top oynardı.
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12345:BIRAK ŞİMDİ KARDEŞ SEN 2 3 SENEYE SURVİVOR''A GİDERSİN BENCE FUTBOLUN BİTTİ
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