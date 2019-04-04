04 Nisan 2019, 09:34
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Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti

Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan, milli takımda yaşanan prim krizini, uçakta yaşanan Bilal Meşe olayını ve Fatih Terim ile ilişkilerini anlattı.

Prim krizinin abartıldığını ve böyle bir şey olmadığını belriten Arda, "Prim krizi diye bir şey yok. Ben de söyledim Milli Takım hocası da söyledi. Personelin yatmamış primleri vardı. Orada onlarla ilgili bir konuşma vardı. Oyuncular da kendi cebinden personele para ödedi. Bu konu bu kadar. Sonra suni bir şekilde prim krizi yaratıldı. Prim konusunda herkes sıyrıldı, bir tek kötü çocuk Arda kaldı. Herkes temiz, koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah, ne yapalım, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BİLAL ABİ OLAYINDA ÜZGÜNÜM"

Bilal Meşe'ye saldırdığı için pişman olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu konuda bir pişmanlığım var. Bilal ağabeye böyle yaptığım için çok üzgünüm. Bilal ağabey benim evime en çok giren kişillerdendi. Gazetede ah bu paralar diye yazınca çok ağrıma gitti. Uçakta da bunu sordum. Bilal abiye yaptığım hareketten dolayı çok üzgünüm. O konuda haksızdım. Bu davranışı yapıp Milli Takım'da kalmak doğru değildi. Milli Takım oyuncusuna yakışmazdı. Ben de kendi cezamı kendim kestim. Hayatımda en çok röportajı Bilal Meşe ile yaptım. Keşke yazmadan önce bana da sorsaydı. Ne ben ne de kimse bir kuruş düşünerek milli takıma gelmez" dedi.

FATİH TERİM ARAMADI

Koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun. Fatih hocanın babasının vefatında hemen aradım. Cenazesine gidemedim. Zafer Çika ağabeyimizin cenazesine de gidemedim. Çalışıyorduk. Fatih Hoca çocuğum doğduğunda tebrik için aramadı.

"KENDİ CEZAMI KESTİM"

Milli Takım kariyerini noktalamasının nedeni sorulan Arda, "Bu davranışı yapıp milli takımda kalmak yakışmaz diye kendi cezamı, kendim kestim. Bütün gazetecilere telefonum açıktı, kimse bana bir şey söylemedi. Milli Takım'ın hiçbir oyuncusu parayı düşünerek oraya gelmez, bunu yapmasınlar" diye konuştu.

Fatih, prim, Spor



YORUMLAR (15)
KRAL: gördüğüm göreceğim en büyük yalancı profösyönelsiniz burak ve arda
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AZAD: Arda çalışan personel için aracı olmuş adama yapmadıkları kalmadı psikolojik baskı yaparak çıldırttılar. O da zaten yaptıklarının çoğu için pişmandır ama asgari ücretliler için para istemesinden ve Fatih Terim''e davranışından sanmıyorum pişman değildir.
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MALESEF ADAM DEĞİL.: Son 2 yılda yaptıkları ve kamuoyuna yaşattıklarından sonra her ne kadar üstün futbol yeteneği olsada Arda TURAN kariyerini bitirmiştir. Bir yıldız daha kaymıştır. İnsanlık onuruna yakışmayan türlü rezaletlere imza attı Arda, Geçen yıl hakeme sahada hakaret ve küfürler edip darp etti. Cezasını aldı. Bu sırada karısı evde hamile oturuyorken arkadaşlarıyla eğlence mekanında başkasının karısına sarktı. Bu nedir ARDA!Böyle mi örnek olacaksın Türk sporcusuna?
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GS 44: Ne adammı nerde paranın esiri olmuş bunlar kardeşim kimi kandırıyorlar
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HERDEM: arda bir numara boşuna karalama yapmayın adam mı kesti arda turan adam gibi adam
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