Arda Turan'dan Prim Krizi Açıklaması: Çok Ağrıma Gitti

Prim krizinin abartıldığını ve böyle bir şey olmadığını belriten Arda, "Prim krizi diye bir şey yok. Ben de söyledim Milli Takım hocası da söyledi. Personelin yatmamış primleri vardı. Orada onlarla ilgili bir konuşma vardı. Oyuncular da kendi cebinden personele para ödedi. Bu konu bu kadar. Sonra suni bir şekilde prim krizi yaratıldı. Prim konusunda herkes sıyrıldı, bir tek kötü çocuk Arda kaldı. Herkes temiz, koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah, ne yapalım, canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BİLAL ABİ OLAYINDA ÜZGÜNÜM"

Bilal Meşe'ye saldırdığı için pişman olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu konuda bir pişmanlığım var. Bilal ağabeye böyle yaptığım için çok üzgünüm. Bilal ağabey benim evime en çok giren kişillerdendi. Gazetede ah bu paralar diye yazınca çok ağrıma gitti. Uçakta da bunu sordum. Bilal abiye yaptığım hareketten dolayı çok üzgünüm. O konuda haksızdım. Bu davranışı yapıp Milli Takım'da kalmak doğru değildi. Milli Takım oyuncusuna yakışmazdı. Ben de kendi cezamı kendim kestim. Hayatımda en çok röportajı Bilal Meşe ile yaptım. Keşke yazmadan önce bana da sorsaydı. Ne ben ne de kimse bir kuruş düşünerek milli takıma gelmez" dedi.

FATİH TERİM ARAMADI

Koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun. Fatih hocanın babasının vefatında hemen aradım. Cenazesine gidemedim. Zafer Çika ağabeyimizin cenazesine de gidemedim. Çalışıyorduk. Fatih Hoca çocuğum doğduğunda tebrik için aramadı.

"KENDİ CEZAMI KESTİM"

Milli Takım kariyerini noktalamasının nedeni sorulan Arda, "Bu davranışı yapıp milli takımda kalmak yakışmaz diye kendi cezamı, kendim kestim. Bütün gazetecilere telefonum açıktı, kimse bana bir şey söylemedi. Milli Takım'ın hiçbir oyuncusu parayı düşünerek oraya gelmez, bunu yapmasınlar" diye konuştu.