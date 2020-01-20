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Arda Turan'dan taraftara mesaj

Arda Turan, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın açıklaması sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

20.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:15Arda Turan'dan taraftara mesaj
Arda Turan, taraftar grubu ultrAslan'ın açıklaması sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
İsmi Galatasaray ile anılan Arda Turan için ultrAslan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya ise Turan, yine sosyal medya üzerinden karşılık verdi.
UltrAslan tarafından yapılan açıklamada, "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir. Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir" denildi.
Arda Turan ise, ultrAslan'ın açıklamasının altına, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı ve Hagi'nin gol attığı maçta top toplayıcı olarak görev aldığı karşılaşmanın fotoğrafını paylaştı.
(İHA)

Galatasaray, Arda Turan, Güncel

Kaynak: İHA

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