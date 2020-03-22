Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
22.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:45
Bonservisi Barcelona 'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde durmayıp dışarı çıkanlara Instagram hesabından tepki gösterdi. Turan paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.
İşte Arda Turan'ın paylaşımı:
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Haberin Videosu :Ünlü futbolcu Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Etiketler : Arda Turan, Instagram, Barcelona, Spor