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Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti

Arda Turan, koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

22.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:45

Bonservisi Barcelona 'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde durmayıp dışarı çıkanlara Instagram hesabından tepki gösterdi. Turan paylaşımında "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı:

Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti

Haberin Videosu :

Ünlü futbolcu Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Etiketler : Arda Turan, Instagram, Barcelona, Spor

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Yorumlar (1)
CİMBOMLU:bunu diyene bak sen. . .
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