Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan, Dudak Dolgusuyla Estetiğin Dozunu Kaçırdı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan 26 Ekim'de doğum yapmış, oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getirmişti.

Zaman zaman estetik yaptırdığı iddialarıyla gündeme gelen Turan, yaptığı son paylaşımdaki dudaklarıyla yine çok konuşuldu.

"ESTETİĞİ ABARTMIŞ"

Instagram'ın hikaye bölümünden kendi fotoğrafını paylaşan sosyetik güzelin dudakları dikkat çekti. Instagram kullanıcıları, "Aslıhan estetiği abartmış" yorumunda bulundu. İşte Aslıhan'ın son hali:

Arda Turan Eşi Aslıhan Doğan'ın Dudak Dolgusuyla Estetiğin Dozunu Kaçırdı">

DUDAK DOLGUSUYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Aslıhan Doğan, geçtiğimiz Ocak ayında yine dudak dolgusuyla gündeme gelmiş ve takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Medipol Başakşehir'de oynayan Arda Turan ve Aslıhan Doğan, geçtiğimiz sene Mart ayında aile arasında düzenlenen sade bir nikah töreniyle evlendi. Çift, geçtiğimiz Ekim ayında da Hamza adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı.