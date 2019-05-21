21.05.2019 17:37
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Arda Turan, Fatih Terim'den Özür Diledi İddiası!

Medipol Başakşehir ile şampiyonluğu kaçıran ve Barcelona'nın satmayı düşündüğü Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde Fatih Terim ile bir araya geldiği ve tecrübeli hocadan özür dilediği iddia edildi. Aradaki buzların erimesi sonrasında tecrübeli ismin gelecek sezon G.Saray forması giymesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızı Arda Turan ile Teknik Direktör Fatih Terim'in geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği iddia edildi. İkilinin kısa bir görüşme yaptığı ve aradaki buzların tamamen eridiği öğrenildi. Bilindiği gibi milli takımda yaşananlardan dolayı ikilinin arası açıktı.

CENAZEDE TELEFON ETMİŞTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Arda o olaydan sonra Fatih Terim'in babasının cenazesinde kendisini aramış ve ikili arasındaki kızgınlık bir anlamda sona ermişti. Bu gelişmelerden sonra Başakşehirli Arda ile Terim görüşmeye başladı.

İKİ KULÜP DE ONU İSTEMİYOR

Başakşehir Barcelona'dan kiraladığı Arda Turan ile önümüzdeki sezon devam etmek istemiyor. İspanyol devi Arda ile yollarını ayırmayı planlıyor. Tecrübeli oyuncu da eski kulübüne göz kırpıyor.

16 MAÇTA 3 ASİST ÜRETTİ

32 yaşındaki Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon Medipol Başakşehir ile toplamda 16 maça çıktı ve 793 dakikada 3 asist üretti.

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Arda Turan, Fatih Terim'den Özür Diledi İddiası! Başakşehir, Fatih Terim, Arda Turan, Spor


YORUMLAR (22)
GALATASARAY: gelmesin istemiyoruz gelirse oyuna katkıtısı olmayacağı gibi takım içinde gruplaşma yapıp klübe zarar verir
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PAKİZE: Arda Turan kim
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MİSAFİR: bundan bir cacik olmaz, tuttugu dali kurutur
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GS: Saygizsiz futbolcu gelmesin ister messi olsun ne yazar ki saygisiz insan olunca belhanda da gitsin sulcuk inan saygili olmasi lazimdi
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BYMACHO: Biri burda yorumlarda yazmıştı, FB li hah hatırkadım sokaktaki FB liydi. Son 7-8 haftadan sonra ortaya GS ve Fatih TERİM gerçeği baş gösterir ve şampiyon olur, demişti, devamında ülkede Futbol patasından pay almak istiyorsan TERİM le iyi geçineceksin, ziraa TERİM bir göz kırpması ile maç kazanır başaramz ise devreye lobi girer oda olmazsa sahada agresiflik taslayarak hakemleri etkiler, aynende doğru söylemiş demekki, Arda bunu çok iyi biliyorki, Türkiyede oynamak için Fatih TERİM den özür dilemesi gerek
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