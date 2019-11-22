Haberler » Güncel » Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü - Haber

Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.

22.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:30Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü
Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, maçı öncesinde eski teknik direktörü Fatih Terim'in yanına gidip elini öptü.
Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim ile Arda Turan bir araya geldi. Turuncu-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Arda Turan, karşılaşma öncesinde Galatasaray yedek kulübesinin olduğu yere giderek Fatih Terim'in elini öptü. Terim ile Turan birbirlerine sarılıktan sonra bir süre sohbet etti. Fatih Terim, A Milli Futbol Takım'da Arda Turan'ın teknik direktörlüğü yapmıştı.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:24 Suriyeli hamalların 'kasa indirme' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı (2)
23:22 Göç İdaresinden yabancıların kimlik süreleri ile ilgili açıklama
23:22 "Şiddet sıfır, öğretmenler pekiyi" paylaşımları Twitter'da ilk sıraya çıktı
23:21 - Trafik Kazasında Camdan Fırlayan Çocuk Yara Almadan Kurtuldu
23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (6)
22:22 Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
21:34 ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
21:30 Erdoğan'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 23:25:24