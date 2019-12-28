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Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti

Galatasaray'a geri dönmek isteyen Arda Turan, Medipol Başakşehir'den izin aldıktan sonra Barcelona'yı da ikna etti. Arda Turan, Galatasaray'la 1.5 yıllık boş sözleşmeye imza atacak.

28.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:49

Yaz transfer döneminde Fernando'yu Sevilla'ya satan , gelen parayla Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanmış, kiralık ve bonservisi elinde oyuncuları almıştı. UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarına uyduğu açıklanan sarıkırmızılı kulüp, Ocak ayındaki transfer operasyonunda da benzer bir strateji izleyecek. RB Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına getirecek olan Aslan, 21 yaşındaki Uruguaylı sol beki bedavaya kiraladı.

Monaco'dan gelecek Onyekuru'nun kiralama bedeli ise yazın ödenecek. Luyindama'nın yerine geçici çözüm olan Manuel Da Costa ise bonservisi elinde olduğu için tercih edildi.

ARDA % 99 ASLAN

İlk 11'in yarısını değiştirecek Fatih Terim, takım içinden de çözüm buldu ve tekrar lisans çıkaracağı Linnes ile Emre Akbaba'yı özel olarak ikinci yarıya hazırlıyor. Yedek kulübesini de güçlendirecek Galatasaray'da Diagne'ye kontenjan açılması için Andone ile yollar ayrılacak. Emre Mor'u gönderme kararı alan sarı- kırmızılılarda 'den izin alan ve bonservisine sahip 'yı da ikna eden Arda Turan yuvasına geri dönecek.

BOŞ MUKAVELEYE İMZA

Bir süredir adı G.Saray'la anılan Başakşehirli Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takımla 1.5 yıllık anlaştığı öğrenildi. Yeniden yuvaya dönmek isteyen 32 yaşındaki yıldızın boş mukaveleye imza atmaya razı olduğu ve Cimbom'la 1.5 yıllığına anlaşma yaptığı bildirildi.

Önceki gün Instagram'dan 'Aslan Kral' paylaşımı yapan Tecrübeli oyuncunun, dün de Twitter'da Fatih Terim'in, "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek" mesajında yer alan 'göz kırpan' emojiyi kullanması, sosyal medyada "Bu iş bitti" yorumlarına neden oldu.

EURO 2016'da Terim'le araları bozulan Arda, G.Saray-Başakşehir maçı öncesi hocasının elini öpmüş, İmparator da, "Bu Arda, adamın gönlüne de girer, kalbine de girer" diyerek öğrencisini affetmişti.

Arda Turan, G.Saray'a gitmek için Barcelona'yı da ikna etti

Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Barcelona, Spor


HABER YORUMLARI (11)
TAMAM VEDAT: Hoşgeldin kaptan
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ADINIZI YAZINIZ: SERSERİ DOLDURDULAR
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DEMİR: Hataları olmuş olabilir önemli olan hatalarını anlamasıydı Galatasaray yakışanı yapmıştır ruhunu ortaya koyacak o kültürü almış birinin sahada olması maçlarda takım bütünlüğüne ve kazanma arzusuna büyük katkı yapacaktır Hoş Geldin Arda Turan
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..........: Adamın sakalı ağarmış kesin şampiyon yapar
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ARDA: ardayı galatasaray alırsa şampiyon olur hakemler bile durduramaz galatasarayda en büyük eksik takımın büyüklüğünü bilen Türk oyuncu 11 yabancıyla ilk 11 takım ruhu kalmadı yetenekleri kısıtlı olan ömer bayram bile ruhunu koyduğu için ön plana çıktı bazı maçlarda fark yarattı
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12345: bu teneke geri gelip ne yapacak.
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GSFBJK: Galatasaraya , faydası olan sayılı insanlardan birisi. . kaç milyon euro bonservis bedeli kazandırdı. . her insanın özel hayatı, bunalım ve cehalet süreci olabilir. . ama bu demek değildir ki hakareti hak etsin. . ölüsü çoğu yabancıdan daha iyi
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FT.: boş konuşmussun kardeş arda bey zirveye çıktı nam ve para karakterini bozdu. 2 senedir türkiyede şuan varsayalım ölüsü bu şekil olsun. hangi yabancıdan daha iyi şimdi bu arda?? türk futbolunun selameti için bu tip adamlardan kurtulmak lazım hala anlayamadınız dimi??
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HAKKI: fatih terim ve arda gs a çok yakışır. iyi olmuş gelmesi
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DOĞRUCU DAVUT: GS iyice ihtiyar heyeti gibi oldu. yaşın 32 33 ve üstü futbolcular ile dolup taşacak. Başakşehir de kaç maçta ilk 11 de başladı, kaç gol attı, kaç asisti var, takıma ne kadar katı sağladı, yüzde kaç ile oynuyor bunlara bakıldı mı? halen profesyonel düşünülmeyip bu bizim evladımız bu bizim çocuğumuz diye çağırılıyor.
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