Arda Turan, Galatasaray'da 66 numaralı formayı giyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "G.Saray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalı" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırma kararı aldı. Kasımpaşa maçı öncesi Başakşehir'deki takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaşan Arda, Galatasaray'a 1.5 yıllık imza atacak.

10 NUMARAYI DEĞİL, 66 NUMARAYI İSTEDİ

32 yaşındaki oyuncu futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak isterken, sosyal medyadaki tepkilerden etkilenen yönetim,görüşmeyi yılbaşı sonrası yapacak. Arda Turan, 66 numarayı giyecek. Galatasaray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.

(Sabah)