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Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak

Galatasaray'la anlaşma sağlayan Arda Turan, herhangi bir garanti ücret olmadan sarı-kırmızılılara gelmeyi kabul etti. Arda Turan, maç başına 25 bin euro kazanacak.

31.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:19

'da, teknik direktör Fatih Terim'in transferine yeşil ışık yaktığı Arda Turan cephesiyle de anlaşma sağlandı. Milliyet'te yer alan habere göre; Arda cephesiyle yapılan ön görüşmede, milli futbolcuya garanti para ödemesi yapılmayacağı iletildi.

MAÇ BAŞINA 25 BİN EURO

Medipol Başakşehir ile yollarını resmi olarak ayırmayan ancak turuncu-lacivertlilerden kopması kesinlik kazanan Arda'nın oynadığı maç başına 25 bin euro alacağı dile getirildi.

66 NUMARAYI GİYECEK

G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.

GOLÜ DE YOK ASİSTİ DE

Ligi ikinci olarak tamamlayan ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir'de 9 Süper Lig maçında sahaya çıkan Arda Turan, toplam 176 dakika sahada kaldı. Ancak tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda ne gol buldu ne de asist yaptı.

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Arda Turan Galatasaray'dan maç başına 25 bin euro kazanacak

Galatasaray, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (19)
R,K: Takımı bozar bu adam,,bi gs,li olarak istemiyoruz bu adamı,,çünkü spor ahlakı yok,,böyle futbolcuların yeri yok atrık günümüz futbolunda,,fatih terim sanada yazıklar olsun,,
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GS: defolup giderken beraber giderler inşallah. futboldan soğuttular
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DOĞDUĞUM GÜNDEN BERİ SARI KIRMIZI: Ulan Fatih Sana tahammül ettik, ama haddini aşma. Arda Messiden daha iyi futbol oynasa dahi bu camiada yeri yoK.
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7 7
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MUSTAFA: Türk parası ile anlaşma neden yapılmıyor
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AD: ARDANIN GS YE PARA VERMRSİ LAZIM
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MHMT: ARDA BU ÜLKENİN YETİŞTİRDİĞİ KALİTELİ BİR SPORCUDUR, İNŞALLAH ESKİ GÜNLERİNE DÖNER
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AD: kalitelimibi gs li olarak kınıyorum gelmesine de karşıyım
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6 3
SAMSUNLU: kaliteli derken :))
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ADINIZI YAZIN: helal sana aslan parçası. . . birazda florya''yı karştır. .
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DOBRA: Hem GS''ye Hemde Ardaya Mide almak lazım
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