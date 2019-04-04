Arda Turan'ı Kızdıran Soru: Ben Terörist miyim!

Medipol Başakşehir futbolcusu Arda Turan, 'Buket Aydın ile 40' programında kendisine sorulan "Hem mili gurur hem nefret olmayı nasıl başarıyorsun" sorusu üzerine tepki gösterdi.

Buket Aydın'ın sorusu üzerine Arda Turan, "Milli nefret nedir ya? Ben terörist miyim?" dedi. Turan daha sonra, "17 maç tarihteki en iyi ikinci seri, Avrupa Şampiyonasına gelmişiz her şey güllük gülistanlık. Hırvatistan'a yeniliyoruz ve önümüzde iki maç daha vardı. Üç takım çıkıyor gruptan ve çıkma şansımız da vardı, ve ben ıslıklanıyorum. Neden? Neden yani? Ben bunu soruyorum. Ya 100 kere milli olmuş bir insanı sen neden ıslıklarsın? Bana sebebini söyle. Buket Hanım böyle bir şey yok. Diyorum ya bu yanlış.

"CENGİZ O SEVİYEYE GELSİN ONA DA YAPACAKLAR"

Benim hatalarım olmuştur ama turnuvadan sonra oturt ne olmuş ne etmiş konuş. Bilemiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda 20 bin İspanyol Arda Turan diye bağırırken, 20 bin Türk'ün 10 bini beni ıslıklıyordu. Iniesta neden beni teselli ediyor abi. Kim bana sarılmak istedi ben sarılmadım? Kim bana bir abi gibi tokat atmak istedi ben yanağımı uzatmadım? Kim kulağımı çekmek istedi ben kulağımı uzatmadım? Söylenecek çok şey var hep toparlamaya çalışıyorum. Neden biliyor musun? Cengiz yaşamasın diye o seviyeye gelsin ona da yaşatırlar. Hakan Çalhanoğlu yaşamasın diye. O Avrupa'da biraz daha avantajı var. Hırvatistan ve İspanya maçında ne oldu. 5-6 ay oynamamış Arda, Hollanda maçında gol atıp, asist yapıp Avrupa Şampiyonasına gitmeye katkı yapıyor, oraya gelince ıslıklanma. Değerim hep bilindi çok şükür. Ben daha büyük başarılar kazanabilirdik diye düşünüyorum. Şimdi Milli Takım iyi bir enerji yakaladı ve inşallah böyle devam eder. "