28.05.2019 10:55
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Arda Turan için Inter iddiası!

Adı Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir'in futbolcusu Arda Turan için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Tümer Metin çıkan haberler sonrasında "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır." dedi.

Spor Toto Süper Ligi ikinci olarak bitiren Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Arda Turan ile yollar ayrılıyor.

Barcelona'da teknik direktör Valverde'nin yeni sezon planlarında yer almayan tecrübeli futbolcu satış listesine koyuldu. Galatasaray ile de adı geçen Arda'ya İtalyan devi Inter'in talip olduğu öğrenildi.

Eğer Inter ile Barcelona anlaşırsa, Arda Turan yeniden eski günlerine dönmek için İtalyan ekibinin teklifine sıcak bakıyor.

Tümer Metin, Arda Turan'ın Inter'e transfer olması için ilginç bir yorumda bulundu. Metin, "Arda Turan Inter'e giderse, ben de yanında giderim. Milano'da güzel tatil yapılır." dedi.

Arda Turan için Inter iddiası!

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Galatasaray, Milano, Başakşehir, Arda Turan, Spor


YORUMLAR (7)
BURSASPORLU: arda turan futbolcumuydu en son ne zaman futbol oynarken gördüğümü hatırlamıyorum. komik bi haber olmuş
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R.S.D.: Arda boş biri
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ADAM GİBİ TOP OYNA...: artik kendine gel ya. . .
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3434: En kötüsü geride kalmış.
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BU MU: bu mu yani haber.niye okuduk ki bunu anlamadım.
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