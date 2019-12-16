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Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması

Son dakika haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Sporting takımı ile eşleşen Medipol Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ kurayı değerlendirdi. Gümüşdağ ayrıca, Arda Turan'a Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde kolaylık göstereceklerini söyledi.

16.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:37

Medipol Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Ligi'ndeki Sporting eşleşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Portekiz ekibi karşısında iyi bir skor alarak turu geçmek istediklerini dile getirdi.

En zorlu kuralardan birini çektiklerini belirten Gümüşdağ, "Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Sporting, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz" dedi.

"ARDA TURAN'A GALATASARAY İÇİN KOLAYLIK GÖSTERİRİZ"

Arda Turan'a 'dan teklif gelmesi halinde kolaylık göstereceklerini belirten Göksel Gümüşdağ, "Arda Turan Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Arda bizimle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' demişti ve anlayışla karşılamıştık" ifadelerini kullandı.

Arda Turan için resmi G.Saray açıklaması

Galatasaray, Başakşehir, Arda Turan, Avrupa, Spor


HABER YORUMLARI (18)
BJK''Lİ ANTİ CİMBOŞ:iyi işte 6s ile tencere kapak olurlar
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PALABIYIK:sizde içindeki haşlaması olursunuz
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HALİL:Milli takımlarda oynarken, attığı gollerden sonra ağlatan adam için mi bu kadar vefasızlık, gençtir ve delikanlıdır. Kim yanlış yapmadı genç yaşlarında. Önceliğim Galatasaray diyen insana siz hangi hatla gelme diyebiliyorsunuz. . . dünyanın en büyük takımında oynarken bile ben Galatasaraylıyım diyen insan bunları hak etmiyor diye düşünüyorum.
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SAFET:başaka devlet tarafından verilen parayla acaba kaç milyon garibana askari ücret aylık bağlanırdı
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KUMLUCALI UĞUR:Burdan Yemin Ediyor Fanatik bir Galatasaraylıyım. Eğer bu Şahsiyetsiz adam Yeniden Galatasaray forması giysin, o takımdan gidene kadar takımın maç özetlerini bile izlersem Şerefsiz Namussuzum. Galatasaray bir Gelenektir ve böyle insanların Galatasaray da yeri yoktur
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BALON TURAN:Çakacaklar birine de nabız yokluyorlar bakalım kime :)
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İSMSZ:Arda Turan GALATASARAY'' ın çocuğudur. Her zaman kapı açık olmalıdır. .
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DIRMAK:HELAL OLSUN BAŞKAN
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KUZEYİN UŞAĞI:RİZEYE gelsin. . . . .
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RİZELİ..........:KUZEYİN DELİSİ. . . . . . gelsin. . . . . . eskiden de gelmişti. . . DEMİ. . .
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