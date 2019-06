Arda Turan ile Berkay kavgasına ilişkin dava

Aralarındaki kavga kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin 'in yargılandıkları davanın ikinci duruşması yapıldı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya şarkıcı Berkay Şahin ve taraf avukatları katıldı.Duruşmada tanık olarak dinlenen Önder Tiryaki , her iki tarafı da tanıdığını, bir ödül gecesi sonrası mekana gittiklerini, Berkay Şahin'in eşi müşteki Özlem Şahin ile aynı masada bulunduklarını söyledi.Arda Turan ve Özlem Şahin'in bir an konuştuğunu gördüğünü ifade eden Tiryaki, "Ben arkadaşımla konuştuğum için çok fazla dikkat etmedim. Aralarında ne konuştuklarını duymadım. Arda ile göz temasım dahi olmadı. Özlem Hanım yanıma geldi ve 'Beni Berkay'a götür' dedi. Bende Berkay'ın yanına götürdüm." diye konuştu.Kavganın ve yaşanan arbedenin ardından Berkay'ın yanına giderek sakin olması gerektiğini anlatan Tiryaki, "Ben Berkay'ı sakinleştirmeye çalıştığım sırada Burak Yılmaz 'ın bana küfürleri oldu ve gitmemi istedi. Berkay da 'Sen git kardeşim' ifadelerini kullanınca oradan ayrıldım." dedi.Mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tarafların beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı 11 Eylül 'e erteledi.İddianamede istenen cezalarBaşsavcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise, "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Söz konusu iddianamede, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin ile 10 Ekim 2018 gecesi Sarıyer Emirgan 'daki bir eğlence mekanına gittiği, Özlem Şahin'in mekanda kendi arkadaşlarıyla eğlendiği sırada, Arda Turan'ın yanına giderek omzundan dürttüğü, Şahin ile selamlaştıkları ve Turan'ın bu sırada Şahin'e yönelik cinsel taciz içerikli sözler söylediği aktarılıyor.Özlem Şahin'in bu durumu eşi Berkay Şahin'e anlattığı, bu kişinin, Burak Yılmaz ile oturan Arda Turan'ın yanına giderek, "Eşimi bırakıp yarım saate geliyorum, seninle konuşacağız." dediği anlatılan iddianamede, "Bu sırada, Arda Turan'ın Berkay'a kafa attığı, aralarında arbede yaşandığı, çevredeki kişilerce Şahin'in Turan'ın yanından uzaklaştırıldığı ve tedavisinin yapılması amacıyla hastaneye götürüldüğü kaydediliyor."Turan yanında 6-7 kişiyle hastaneye gitti"Arda Turan'ın ise mekana birlikte geldiği Burak Yılmaz tarafından evine götürüldüğü ve saat 06.20 sıralarında Berkay'ın tedavi gördüğü özel hastaneye, yanında 6-7 kişiyle gittiği belirtilen iddianamede, Turan'ın hastaneye girdikten sonra Şahin ile hastanenin içindeki bir odaya geçtikleri, Turan'ın yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkararak mermiyi ağzına verdiği, silahı Şahin'e uzatarak, "Senin eşin olduğunu bilmiyordum, yengeyi tanımıyordum, bilsem böyle bir şey yapar mıyım? İstersen vurabilirsin." dediği, Şahin'in elinden tabancayı alarak oturdukları yerdeki yan koltuğa bıraktığı belirtiliyor.İddianamede, ikili arasında yaşanan diyaloğun ardından Turan'ın silahı alarak yere doğru bir el ateş ettiği anlatılırken, silah sesi üzerine Arda ve Berkay'ın bulunduğu odaya olay yerinde bulunanların geldiği, Berkay'ın gelen bu kişileri odadan gönderdiği, daha sonra Arda'nın hastaneden ayrılarak evine gittiği ifade ediliyor.Berkay Şahin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "silahla tehdit" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatılan iddianamede, bu suçlamayla ilgili takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.