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Arda Turan'ın yaklaşık 3 milyonluk müthiş yatı! 5 yıldızlı otel gibi

Arda Turan'ın geçtiğimi yaz yaklaşık 3 milyon TL'ye aldığı Grey Stone adlı teknenin özellikleri ortaya çıktı.

19.07.2019 12:08 Arda Turan

Barcelona forması giyen ve geçtiğimi sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen Arda Turan, geçen yaz 2 milyon 950 bin TL'ye Grey Stone adlı bir tekne almıştı.

MÜTHİŞ YATIN ÖZELLİKLERİ

Grey Stone 5 yıldızlı otellerden farksız. Biri suit, 3 kamarası var. 6 kişilik mürettebat kapasiteli. 24 metre uzunluğunda, saatte 11 knot hız yapabiliyor.

Bu arada Arda Turan'ın Mart 2018'de evlendiği Aslıhan Doğan ile Ekim 2018'de dünyaya gelen oğlu Hamza Arda'nın teknedeki tatili devam ediyor.

Arda Turan, takımından izin alabilirse hafta sonunu ailesi ile geçirmek için Bodrum'a gidecek.

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