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Eşiyle alışverişe gelen Arda Turan, 10 bin TL'lik kombiniyle adından söz ettirdi

İkinci kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Arda Turan, önceki gün eşi Aslıhan Doğan Turan ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Turan'ın 4500 TL'lik spor ayakkabıları ise dikkat çekti.

26.11.2019 09:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:44

Geçtiğimiz sene Eylül ayında Aslıhan Doğan ile evlenen Arda Turan, şimdilerde ikinci bebek müjdesinin heyecanını yaşıyor. Önceki akşam eşiyle bir alışveriş merkezine giden Turan'ın yaklaşık 10 bin TL değerinde olan mont ve ayakkabı kombini ise dikkatlerden kaçmadı.

10 BİN TL'LİK KOMBİNİYLE ALIŞVERİŞE GELDİ

Eşiyle akşam saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde telefon alışverişi yapan Arda Turan'ın yaklaşık 5 bin TL değerindeki parlak montu ve 4 bin 500 TL olan Off-White montuyla tarzından söz ettirdi. İkinci bebeğine hamile olan Aslıhan Doğan Turan'ın göbeğini gizlemek için montunun fermuarını kapatması da gözlerden kaçmadı.

İKİNCİ BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Geçtiğimiz sene ilk bebeği Hamza Arda'yı kucağına alan Aslıhan Turan, şimdilerde 6 haftalık hamile. Basın mensuplarının bebek müjdesini bu kadar erken duymasıyla şaşkına dönen çift, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Dua eden, tebrik eden herkese teşekkür ederiz ama nazardan çekindiğimiz ortadadır" demişti.

Eşiyle alışverişe gelen Arda Turan, 10 bin TL'lik kombiniyle adından söz ettirdi

Apple, Magazin, Spor

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (11)
DURAN TEKERLEK:görmemişin çocuğu olmuş.
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HTC:bende 10 bin lira kazanacağım diye 5 ay boyunca , haftanın 6 günü evden sabah 6 da çıkıp akşam 8 de giriyorum !!! YAZIKKKKKKK
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ADINIZI YAZIN:45 bin kere yazıklar olsun marifetmiş gibi birde paylaşım yapıyorlar 45 bin tl ye 550 - 600 çift ayakkabı alıp bir okulda kışlık ayakkabı olarak dağatsaydın görgüsüzler
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KUZEYİN UŞAĞI:BİNLERCE İNSAN AYBAŞINI GETİRMEYE. . EVİNİ GEÇİNDİRMEYE ÇALIŞIRKEN. . . BU KADAR. . ISRAF. . . GÖSTERİŞ. . ŞATAFAT NİYE. . . . TABİ. PARA VAR. . . HUZUR VAR. . .
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RİMELLİ ERKEK:ayyyy tam keko bu yaaa
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RENT A CAR:kadında ki dudaga bak be silikondan patlayacak nerdeyse
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HANDE:aynen
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HHHHHGFGF:OLUM SİZENE ADAMIN NE GİYDİĞİNDEN PARAYI KAZANMIŞ YİYİYOR MİLLETİN YEDİĞİNİ GİYDİĞİNİ KONUŞMAK AYIPTIR AYIP
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KRAL:bu ülkede futbola ve futbolcuya verilen bu kadar fahiş ücretler haram. . Millet aç aç
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ZİYAA:Pazarda 50 Lira la o ayakkabı. . . Ben pazardan alıyorum. . . Çok ucuz oluyor. . .
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