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Arda Turan'ın baldızı, askeri kıyafetlere sıra dışı tasarımlar yaparak satışa çıkardı

Futbolcu Arda Turan'ın tasarımcı baldızı Dilahan Doğan, askeri kıyafetleri elleriyle boyayarak sıra dışı tasarımlar yaptı. Doğan'ın tasarımları 2 ila 6 bin lira arası fiyatlarla satışa sunuldu.

09.10.2019 08:16

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tasarımcı kız kardeşi Dilahan Doğan, son tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Doğan, askeri kıyafetlerin üzerine farklı renkte tasarımlar yaparak piyasaya sürdü.

ÜNİFORMALARIN ÜZERİNE TASARIM YAPTI

Tasarımlarını askeri ve vintage şekilde el yapımı sunan Doğan'ın, bir astsubay ceketinin üzerine art çalışması yaptı. Tasarımcı, astsubay ceketini 6 bin TL'den satışa çıkardı. Doğan, farklı koleksiyonuna bir de Türk askeri şapkası ekledi. Şapkanın satış fiyatı ise 2 bin TL.

DİLAHAN DOĞAN KİMDİR?

1988 yılı İstanbul doğumlu olan Dilahan Doğan, ilköğrenim ve lise yıllarını FMV Özel Ayazağa Işık Okulları'nda tamamladıktan sonra Fashion Institute of Technology Mücevher Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı alanda Gemolog Yüksek Lisansını GIA'de tamamladıktan sonra çocukluğunun sanat dalı olan resme geri dönerek, ruhunu renklerine taşıdı.

İşte Dilahan Doğan'ın tasarımları...

Arda Turan'ın baldızı, askeri kıyafetlere sıra dışı tasarımlar yaparak satışa çıkardı

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Magazin, Spor

YORUMLAR(16)
TAYYAR DURDEN:İyice laçkalaştırdılar, iyice ayağa düşürdüler şanlı ordumuzu, yazıklar olsun.
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VODENELİ:Turşu suyu gibi adamsin Arda ;)
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BİRİKEDİMİ7:salak olan alır
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YÜZBAŞI CAFER:askerde boyacı kamil vardı onun kıyafetlerine benzemiş. üstünü boya yaptığı için ne sopa yemişti ama, şimdi buna napalım
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PARAYLA SATILAMAZ !!!!!!!!!!!:TÜRK ASKERİNİN ÜNİFORMASINI VE O APOLETLERİ FİLAN NE HAKLA KULLANIP SATIŞA ÇIKARIYOR BU DENSİZ?! O ÜNİFORMA PARÇALARINI SATMA HAKKINI KİM VERDİ BU HADSİZE??!!
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13 0
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S.D.:art değil bu olsa olsa zart olur veya zort, buna para verenin akıl sağlığından şüphe ederim , arda turan dan bıktık birde artsız baldızı çıktı başımıza
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20 0
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SEMT-İ SAKARYA:ASKERİMİZİ KULLANARAK PARA KAZANMAYA ÇALIŞAN UYANIK. . ÇOK ASKER MERAKLISIYSAN HAYRINA CÜZ-İ MİKTARLARDA VERECEKSİNDE ALEM YÜREK GÖRSÜN AMA NERDE. .
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16 0
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ECİVİCİVOKKEY:evi badana yaparken bunu duvar dibine koy aynısı çıkıyor, bu mu art şimdi bu mu tasarım ? Allah bilir bu zengin çocuğu kaç para verdi sağa sola tanınmak için .
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15 0
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ACUNBABADEULAN:ŞU ARDA EMRE VOLKANI GÖRÜNCE TİKSİNMİYEN İ VARMIDIR ACABA BİRİNDEN KURTULDUK SIRA BU İKİSİNDE İNŞ
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10 3
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KISKISKIS:aynen katılıyorum , birde bunlara fatih terim hasan şaş ve burak yılmaz gibi ağzı bozukları eklersek Türk futbolu sülüklerden temizlenmiş olur
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