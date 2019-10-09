Arda Turan'ın baldızı, askeri kıyafetlere sıra dışı tasarımlar yaparak satışa çıkardı

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın tasarımcı kız kardeşi Dilahan Doğan, son tasarımlarıyla adından söz ettirdi. Doğan, askeri kıyafetlerin üzerine farklı renkte tasarımlar yaparak piyasaya sürdü.

ÜNİFORMALARIN ÜZERİNE TASARIM YAPTI

Tasarımlarını askeri ve vintage şekilde el yapımı sunan Doğan'ın, bir astsubay ceketinin üzerine art çalışması yaptı. Tasarımcı, astsubay ceketini 6 bin TL'den satışa çıkardı. Doğan, farklı koleksiyonuna bir de Türk askeri şapkası ekledi. Şapkanın satış fiyatı ise 2 bin TL.

DİLAHAN DOĞAN KİMDİR?

1988 yılı İstanbul doğumlu olan Dilahan Doğan, ilköğrenim ve lise yıllarını FMV Özel Ayazağa Işık Okulları'nda tamamladıktan sonra Fashion Institute of Technology Mücevher Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı alanda Gemolog Yüksek Lisansını GIA'de tamamladıktan sonra çocukluğunun sanat dalı olan resme geri dönerek, ruhunu renklerine taşıdı.

İşte Dilahan Doğan'ın tasarımları...