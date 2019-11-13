Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 5 haftalık hamile

Mart 2018'de sade bir nikah töreniyle dünya evine giren Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz yıl Ekim ayında oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çiftten bir müjdeli haber daha geldi. Aslıhan'ın 5 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

İKİNCİ KEZ ANNE-BABA OLUYORLAR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre,geçtiğimiz yıl ilk çocuklarını kucağın alan çift ikinci kez anne baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Henüz 5 haftalık hamile olduğu öğrenilen Aslıhan'ın bu mutlu haberi nazar korkusuyla sadece yakın çevresine söylediğigelen bilgiler arasında.

"4-5 ÇOCUK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

2108 Mart ayında evlenen Aslıhan ve Medipol Başakşehirli futbolcu Arda, Çubuklu'daki evinde sade bir nikah töreni düzenledi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz sene Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede ilk bebekleri Hamza'yı dünyaya getirmişti. Aslıhan Doğan verdiği bir röportajda ise Arda Turan'la ilk çıkmaya başladıkları zaman"Ben 4-5 çocuk istiyorum." Arda da 'O zaman benim çok çalışmam lazım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.