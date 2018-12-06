Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan'dan Kendisine "Kezo" Diyen Kişiye Tokat Gibi Cevap

Başakşehir futbolcusu Arda Turan, önceki gün yeni anne olan eşinin 33'üncü doğum gününü yaptığı sürpriz partiyle kutladı. Aslıhan Doğan Turan, bir Instagram hesabının paylaştığı doğum günü fotoğrafına "Kezolar bir arada" yorumunu yapan kişiye tokat gibi bir cevap verdi.

ASLIHAN'DAN TAKİPÇİSİNE TOKAT GİBİ CEVAP

2 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan'ın 33'üncü yaş gününü kutladı. Önceki akşam sürpriz parti organize etti. Partiye spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Instagram'da yayınlanan parti fotoğraflarını, takipçiler yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçinin 'Kezolar hep bir arada' demesinin üzerine Aslıhan Doğan Turan, 'Keşke seni de çağırsaymışız' diye cevap verdi.