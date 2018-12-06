06 Aralık 2018, 08:26
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Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan'dan Kendisine "Kezo" Diyen Kişiye Tokat Gibi Cevap

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan önceki gün yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Doğum günü fotoğrafına gelen olumsuz yorumu gören Doğan, takipçisine tokat gibi cevap verdi.

Başakşehir futbolcusu Arda Turan, önceki gün yeni anne olan eşinin 33'üncü doğum gününü yaptığı sürpriz partiyle kutladı. Aslıhan Doğan Turan, bir Instagram hesabının paylaştığı doğum günü fotoğrafına "Kezolar bir arada" yorumunu yapan kişiye tokat gibi bir cevap verdi.

ASLIHAN'DAN TAKİPÇİSİNE TOKAT GİBİ CEVAP

2 ay önce anne olan Aslıhan Doğan Turan'ın 33'üncü yaş gününü kutladı. Önceki akşam sürpriz parti organize etti. Partiye spor, sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Instagram'da yayınlanan parti fotoğraflarını, takipçiler yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçinin 'Kezolar hep bir arada' demesinin üzerine Aslıhan Doğan Turan, 'Keşke seni de çağırsaymışız' diye cevap verdi.

Aslıhan Doğan,Arda Turan
06 Aralık 2018 Perşembe 08:26



YORUMLAR (28)
MALUMKIZ: ne kadar umursuyorsunuz söylenenleri
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İNSANNN: Keser doner sap doner gun olur hesap doner arda kardeş birileride senin karina asilir bu isler boyle calarsan elin kapisini calarlar kapini.nokta..
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İNSANNNN: Bu ulkede adalet yok ne imamlar Allah icin calisiyor nede polis vatan icin calisiyor herkes bir kisinin kolesi olmus gidiyor adalet olsaydi bu arda denen mahlukat şuan icerde olurdu.nokta.
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TREND: hayatın merkezi insanın kendi hayatıdır..sıralaması kendin,ailen,komşun,akraban,hemşehrin,milletin,insanlığın diye gider...en önemlisi kendin ve ailendir...zaman öldürülmez,değerlendirilir...
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METO: Aslıhan Dogan hanımefendiligini hiçbir zaman bozmadın herseye ragmen seni seviyoruz da Arda Turan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Masallah yeni dogum yaptın 1 gram fazlan yok nazar degmesin
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