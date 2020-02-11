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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan DoğanTuran, hamilelik sürecinde yalnızca yarım kilo aldığını söyledi.

11.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 11.02.2020 20:28

Yıldız futbolcu Arda Turan'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Aslıhan Doğan Turan, ilk dört aylık hamilelik sürecinde sadece yarım kilo aldığını söyleyerek olay yarattı.

KİNODAN VAZGEÇMİYOR

Düzenli kardio, pilates ve yürüyüş yapıp yediklerine dikkat eden Turan, bu süreçte bol bol kinoa tüketiyor.

ESMER PİRİNÇ FAVORİSİ

Aslıhan Doğan Turan'ın diğer sırrı da esmer pirinç. Protein açısından zengin olan esmer pirinç, son dönemin en favori besinlerinden.

Aslıhan Doğan Turan, suyunun içerisine nane, maydanoz ve limon ilave edip günde en az bir litre içiyor.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Aslıhan Doğan, Arda Turan, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
NURCAN:yarım kilomu saçmalamanın alasını yapmış ama reklamının alaasını yapmış . . ben tek oturuşta 1 kilo yemek yerim
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DOCTORADE:Bu gidişle çocuğu da sindirir.
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DOCTORADE:Özür dilerim Kuzeyin Beyi abi, kusura bakma.
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KUZEYİN BEYİ:Doctorade ne lan?Patlatırım tokatı..
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